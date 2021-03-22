Son 24 Saatte 117 Kişi Koronavirüsten Hayatını Kaybetti, Yeni Vaka Sayısı Yükseliyor

Bir yıldan fazla bir süredir dünyanın etkisi altında olduğu aynı zamanda da ülkemizin de etkisi altına girdiği koronavirüs zaman zaman alınan tedbirler kapsamında azalma gösterse de bu olumlu havanın tersine dönmesi uzun bir zaman almıyor.

Türkiye normalleşmeye yavaş yavaş adım atarken, koronavirüs vaka sayısı da gitgide yükseliyor. Kontrollü normalleşme sonucunda iller koronavirüs vaka sayısına göre değerlendirilerek, il bazında tedbirler alınıyor. Son koronavirüs vaka sayıları bakıldığında tablo hiç de iç açıcı gözükmüyor. Her geçen gün bir önceki günün tablosundan daha iç karartıcı hala gelmeye başladı. Kişiler tarafından yeterli olarak alınmayan tedbirler neticesinde vaka sayıları artış gösteriyor.

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 215 koronavirüs testi yapıldı. Bu testlerden 22 bin 216 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti.

Her gün düzenli olarak paylaşılan koronavirüs tablosu bugün için, 24 saatte 201 bin 215 koronavirüs testi yapıldığını ve yapılan testler sonucunda 22 bin 216 kişinin kornovirüs testinin pozitif çıktığını ve böylece hasta sayısının 981 olduğunu gösteriyor.

Son 24 saat için, 24 saatte 19 bin 494 kişinin kornovirüs tedavisinin veya karantina sürecinin bitmesi ile iyileşen kişi sayısının 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 556 bin 589’a yükselirken, vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338 e yükseldi. Toplam vefat sayısı 30 bin 178 oldu. Ağır hasta sayısı ise güncel olarak 1.644 oldu.

Haftalık verilerden öğrenilen bilgilere göre, bu hafta için hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2 olurken yatak doluluk oranı ise %53,8 olarak kaydedildi. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 olurken ventilatör doluluk oranı %23.3 ortalama temasta tespit süresinin ise 9 saat filyasyon oranının ise %99,9 olarak kayda geçildi.