Son 20 Gününüz! 94 TL Nakit Para Cezası Yememek İçin

2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen ev taşıma ve çeşitli sebeple adres değişikliğini bildirmeyen vatandaşlara idari para cezası kesilecek. Bu cezalar ise minimum 94 TL olarak belirtilmektedir. Ev taşımasının ardından adres bildiriminde bulunmayan vatandaşlara 94 TL ceza kesilerek idari yaptırım uygulanacak. Bu cezadan kaçınmak için ise vatandaşların 20 gün içerisinde adres bildirimlerini yapmaları gerekmektedir. Yapmamaları halinde 94 TL adres bildirmeme cezası ödemek zorunda kalacaklardır.

Adres Bildirmeyenlere Kaç Para Ceza Kesiliyor?

Uzun süredir var olan adres bildirmeme cezasının 2021 için belirtilen ceza miktarları ise açıklandı. Bu kapsamda Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüklerine haber vermeden adres değişikliği yapan kişiler için 94 TL idari para cezası kesilmektedir.

Buna göre belirtilen süre içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüklerine bildirilmeyen adres değişiklikleri için 97 TL idari para cezası kesilmektedir.

Bunun yanında gerçek adresi dışında bir adres belirterek sahteciliğe yönelik adres bildirimi yapan kişilere ise 1963 TL idari para cezası kesilmektedir.

Son olarak doğumun ardından doğum bildiriminde bulunmayan vatandaşlara ise kimlik ücreti haricinde 30 TL idari para cezası kesilmektedir.

Belirtilen cezalarda en yüksek ceza ise yanlış adres bildirenlere 1963 TL idari para cezası oldu.

Adres Bildirimi Nasıl Yapılır?

Adres bildirimi yapmak için izlenmesi gereken birkaç basit yol bulunmaktadır. Zorunlu veya keyfi olarak adres değişikliğinde bulunan vatandaşların bunu bildirmeleri için ilk olarak E-Devlet üzerinden adres bildirim sayfasına girmeniz gerekmektedir. Adres bildirimi için yapılması gerekenler daha sonra karşınıza çıkacak iki seçeneğe göre değişmektedir. Sadece kendim için adres değişikliğinde bulunacağım ya da aile için adres değişikliğinde bulunacağım.

Bu bilgilerin verilmesinin ardından sizden yeni adres bilgileriniz talep edilecektir. Adres bilgilerinizi bildirdikten sonra ise adresinizi doğrulamak için size SMS ya da mobil imza yolu ile bildirimde bulunmanız gerektiği söylenmektedir. Eğer adres değişikliğini belirtilen süre dışında yapıyorsanız 94 TL idari para cezası işlemi sayfası çıkmaktadır. Eğer bundan sonra ki 7 gün içerisinde ödeme yaparsanız bu cezada indirim sağlanmaktadır. Eğer ödeme yapmaz iseniz işleminize devam edememektesinizdir. Bundan sonra direk nüfus müdürlüğünü ziyaret etmeniz gerekmektedir.

Nüfus müdürlüğüne gitmeden önce ise Alo 199 numaralı telefondan ya da resmi internet sitesinden randevu almanız gerekmektedir.

Adres Değişikliğini Muhtarlıklara Bildirmek Zorunlu mu?

Adres değişikliğinizi Nüfus müdürlüğü ile yapmanızın ardından muhtarlığa giderek bildirimde bulunmanıza gerek kalmamıştır. Bu yasa 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununda yapılan değişiklikler nedeni ile kaldırılmıştır. Bu sayede evini taşıyacak olan ya da farklı şekillerde adres değişikliği yapacak vatandaşların adres bildirmelerini muhtarlıklara yapma yükümlülüğü kaldırılmıştır. Gelişen teknoloji ve sistem ile birlikte bu adım otomatik olarak nüfus müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte adres değişikliği bildirmeme cezası gibi cezalardan etkilenmemek için adres değişikliğinden sonra ki 20 gün içerisinde nüfus müdürlüğüne bildirimde bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde 94 TL idari para cezası kesilmektedir.