Sokak ortasında öldüresiye dövülen kadın: Dışarı çıkmasın!

Olay, Samsun'un Canik ilçesine meydana geldi. Kızını almak için İbrahim Zarap, eski eşi E.M. ile bir araya geldi. İbrahim Zarap, 3 sene önce boşandığı eşini 5 yaşında olduğu öğrenilen kızının gözleri önünde acımasız bir şekilde saldırdı. Baygınlık geçiren kadına tekme atmayı sürdürdüğü görülen İbrahim Zarap, kendisini cep telefonu ile kayıt altına alan bir vatandaşa da tepki gösterdi. Çevrede yaşayan vatandaşların pencerelerden çığlık attıkları görüldü. 5 yaşındaki çocuğun da gözyaşları içerisinde "Anne" diye bağırdığı fark edildi. Bunu umursamayan İbrahim Zarap, yerde baygın halde yatan eski eşinin kafasına hem tekme attı hem de yere çarpmaya devam etti.

"Hayati tehlikesi yok"

Güvenlik güçleri tarafından İbrahim Zarap gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin de kadını hastaneye kaldırdığı görüldü. Hastanede tedavi gören E.M.'nin hayati tehlikeye sahip olması bildirildi. Samsun Valisi Dağlı, sokak ortasında öldüresiye dövülen E.M.'nin yanına gitti. Dağlı, söz konusu kadının sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu belirterek, gözlem amaçlı bir süre daha hastanede tutulacağını söyledi. Psikolojik destek ekiplerinin de 5 yaşındaki çocuğun yanına gittiğini aktaran Dağlı, söz konusu çocuğun bu travmanın üstesinden geleceğini düşündüklerini dile getirdi. Kız çocuğunun koruma altına alındığı öğrenildi. Öte yandan, olaya ilişkin tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

"Sinir krizi geçirdim" diyerek kendini savundu

İbrahim Zarap'a yönelik çevredeki vatandaşlar tarafından linç girişiminde bulunuldu. Daha sonra güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı İbrahim Zarap'ın savunması şaşkınlığa uğrattı. İbrahim Zarap, eski eşi E.M.'nin "kızını bir daha göstermeyeceğine" dair söylemlerde bulunduğunu belirterek, bunun üzerine sinir krizi geçirdiğini söyledi.

Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar tarafından darp edildiğini belirten İbrahim Zarap, kimliklerinin belirlenmesi durumunda hepsini şikâyet edeceğini dile getirdi. İbrahim Zarap, daha sonra "kasıtlı olarak öldürme girişimi" suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklandı.

"Yanına kâr kalmaz"

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun'da kadına yönelik şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin yaşandığına dikkat çekerek, söz konusu olaya ilişkin tahkikatın başlatıldığını dile getirdi. Başsavcılık tarafından verilen talimat üzerine İbrahim Zarap'ın gözaltına alındığını belirten Gül, hukuk tarafından gereğinin yapılacağını ve İbrahim Zarap'ın yaptıklarının yanına asla kâr kalmayacağını ifade etti.

"En ağır ceza için müdahil olacağız"

Bir açıklama da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan geldi. Selçuk, Samsun'da bir anneye yönelik insanlık dışı şiddet uygulandığını belirterek, bu olayı bakanlık olarak takip edeceklerini aktardı. İbrahim Zarap'a en ağır cezanın verilmesi amacıyla davaya müdahil olacaklarını dile getiren Selçuk, hem anneye hem de çocuğa gerekli psikososyal desteğin ve bütün sosyal hizmet modellerinin sağlanacağını duyurdu.

"Dışarı çıkmasını istemiyorum"

Sokak ortasında öldüresiye dövülen E.M. ise kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, daha iyi olmayı ümit ettiğini söyledi. E.M., eski eşi İbrahim Zarap'a en ağır cezanın verilmesi gerektiğini ifade ederek, söz konusu şahsın hiçbir şekilde dışarı çıkmasını istemediğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 10:14