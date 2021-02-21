Sokağa Çıkma Yasakları Kalkıyor Mu? Bu Hafta Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı Cumhurbaşkanından Resmî Açıklama Geldi

Bu çarşamba akşamüstü saat 19.30 itibari ile korona virüs salgınının yayılmasına yönelik önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı yürürlüğe girmişti fakat bu durumun ne kadar süre geçerliliğini koruyacağı kapsamında bir açıklama yapılmamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği kabine toplantısının ana gündeminde ise uzun bir süredir yürürlükte olan hafta sonları evden dışarı çıkılmasını önleyici limitlemelerin kaldırılıp kaldırılmamasına yönelik argümanlar bulunuyordu.

Çoğu vatandaşımızın yaşam düzeni ve planlarını derinden etkileyen korona virüs ve bulaşmayı önlemeye yönelik tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararlarının akıbeti hepimiz açısından büyük bir merak konusu. Bu hafta çarşamba günü 19.30’dan itibaren uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ne zamana kadar süreceği de bir açıklama yapılmaması dolayısı ile bir belirsizlik yaratmıştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuya bir açıklık getirebilmek ve ülkemizde bu hususta yapılacak düzenleme ve değişiklikleri istişare etmek amacı ile bu hafta kendisinin başkanlık ettiği kabine toplantısında ana gündemlerden birinin hafta sonu sokağa çıkma yasakları olmasında karar kılmıştı.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasakları Kalkıyor Mu?

Kabine toplantısının Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tamamlanması sonrasında tüm halkın merakla beklediği soruların cevaplanmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama esnasında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sınıflandırma unsurlarına göre illerin 4 ayrı kategoriye ayrılmasına ve mart ayının başlangıcı ile beraber kademeli bir şekilde yeni bir hayatı normal düzenine döndürme girişiminde bulunulacağını ifade etti.

Bu sayede hepimizin merakla beklediği “hafta sonu sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?” sorusunun yanıtı da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından cevaplandı. Mart ayının başlangıcından itibaren yürürlüğe girecek yeni normalleşme çalışmaları kapsamında yasakların devam edip etmeyeceğine Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterler ve illerdeki korona virüs vaka sayısı ve aşılanma yüzdesi göz önünde bulundurularak karar verileceği duyuruldu.

Recep Tayyip Erdoğan Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki ay korona virüs aşısının yaygınlaşma ve uygulanması kapsamında önemli gelişmelere imza atılacağını belirtti. Sağlık Bakanlığının belirleyeceği sınıflandırma unsurları kapsamında illerin 4 farklı kategoriye ayrıştırılacağını ve normalleşme sürecinde geçilecek olan kademelere bu kriterlere bağlı olarak karar verileceği açıklandı.

İller arasında yapılacak olan gruplandırma işleminin illerde görülen korona virüs vaka oranı ve aşı yapılan kişilerin toplam il nüfusuna oranı ve benzeri kriterlere göre risk gruplarına ayrılacağını, düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok riskli olmak üzere illeri dört farklı kategoriye ayrıştıracaklarını dile getirdi. Korona virüs salgını süresince alınan tedbirler kapsamında insanların bir araya gelme ve sosyal aktivitelerde bulunmasına hizmet eden kafe, restoran, kıraathane ve benzeri işletmeler oldukça kötü etkilenmiş, bir kısmı ise iflas etmenin eşiğine kadar gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalar kapsamında esnaf vatandaşlarımızın da yüreğine su serpecek detaylara değinmeyi unutmadı. Esnafların izlemesi gereken yol ve mevzuatın ilerleyen günlerde duyurulacağını dile getirdi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamalarının illerdeki vaka ve aşılanma oranına bağlı olarak kaldırılması başta olmak üzere kademeli şekilde esnaf işletmelerinin de yeniden faaliyete geçirilmesinin ana gündemlerinden biri olduğunu belirtti. Bu kapsamda vatandaşların normalleşme sürecinde ne kadar dikkatli davranacağı, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek korona virüsün yayılmasını önlemeye katkıda bulunacaklarının büyük önem taşıdığı belirtti ve yeni normalleşme sürecinde tüm vatandaşları bir kez daha korona virüs ile mücadeleye destek olmaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Esnafa Müjdeyi Verdi!

Kabine toplantısı sonrasında Sayın Erdoğan ise restoran gibi işletmelerde esnafları rahatlatmaya yönelik adımların ileriki günlerde açıklanacağını belirtti.

Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının ise illerdeki vaka ve aşılanma oranlarına göre kalkacağını açıkladı. Sokağa çıkma kısıtlamaları da yine aynı kriterlere bakılarak illerde adım adım kaldırılacağı duyuruldu.

İllerine ise vaka ve aşı oranlarına göre ortak, yüksek düşük gibi sınıflandırılacağı da eklendi. Bu sınıflandırılmaya göre de illerde yasaklar aşamalı olarak kalkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz daha sabır gerektiğini belirtti ve tüm ifadeleri ile sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra faaliyeti durdurulmuş olan esnaf işletmelerinin yakın zamanda belirsizlikten kurtulup faaliyete dönebileceklerine yönelik müjdeli haberi verdi.

Sokağa Çıkma Yasaklarında Son Durum

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre hafta içi akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma gecesi 21.00 dan pazartesi sabah 05.00’a kadar geçerli.