Sokağa Çıkma Yasağı Kalktı Mı? Erdoğan Açıklama Yaptı!

1 Mart kabine toplantısı gerçekleşti. Oldukça önem teşkil eden toplantıda, yasaklar hakkında da yeni kararlar alındı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salgın kapsamında alınan yasaklar ve tedbirler ile ilgili yeni gelişmeler için 1 Mart gününü vurgulamıştı. Kabine toplantısında alınan kararlar ise vatandaşı yakından ilgilendirdi. En çok merak edilen konular arasında da sokağa çıkma yasağının kalkıp kalkmayacağı yer aldı. Halk, sokağa çıkma yasaklarının hangi tarihte sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte en çok merak edilen soru ve yanıtı…

Ülkemizi ve tüm dünyayı oldukça sert bir şekilde etkileyen korona virüs tedbirleri de beraberinde getirmişti. Halk sağlığını korumak ve vaka sayısını kontrol altında tutmak adına kısıtlamalar getirilmiş ve tedbirler alınmıştı. Uzun bir süredir hafta içi açıklanan saatlerde ve hafta sonunda kesintisiz bir şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tedbirler hakkında yeni gelişmeler için 1 Mart tarihini işaret etmişti.

Gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında ise merak edilen sorulara yanıt arandı. Erdoğan toplantı sonrasında vatandaşa alınan kararlar ile ilgili konuştu. Vatandaşın en çok merak ettiği konu ise sokağa çıkma yasakları hakkında oldu. Salgın kapsamında alınan tedbirlerin ne zaman sona ereceği merak edildi. Hafta sonu ve hafta içi belirlenen saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında yeni kararlar alındı mı? İşte detaylar…

1 Mart tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında sokağa çıkma yasakları ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşandı. Toplantı sonrasında alınan kararlar ise vatandaşı yakından ilgilendirdi. Alınan yeni karara göre sokağa çıkma yasağının bölgelere göre değişiklik göstereceği öğrenildi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağının düşük ve orta riskli illerde kalkacağı haberi öğrenildi. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Pazar günü için yasakların bir süre daha devam edeceği bilgisi verildi.

Ülke genelinde geçerli olan 21.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanan yasağın ise devam edeceği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 00:48