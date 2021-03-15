Sokağa Çıkma Yasağı Geri Mi Geldi? Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrasında Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından önemli açıklamalarda bulundu ve kamuoyuna bilgi paylaştı. Son iki haftanın değerlendirildiği Kabine Toplantısı ardından basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan vatandaşların akıllarındaki soruları yanıtladı ve önemli konular hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Mevcut Uygulamaya Devam Edilmesi Kararı Alındı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce ilk kez uygulamaya geçen “yerinde karar” ile ilgili alınan kararları vatandaş bilgisine sundu. Erdoğan, gerçekleştirdiği konuşmada iki hafta önce Kabine Toplantısı’nda açıklanan ve mevcut olan uygulamanın bir süre daha devam ettirileceği kararını Türk milleti ile paylaştı.

İllerdeki gelişmeleri yakından takip edecekleri bilgisini düzenlenen basın toplantısında açıklayan Erdoğan, “yerinde karar” uygulamasının sürdürüleceği haberini verdi. İki hafta önce düzenlenen Kabine Toplantısı’nda tüm ülkeyi yakından ilgilendiren konular vatandaş bilgisine sunulmuş ve iller kategorilere ayrılmıştı. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılan illerde şehir bazında kararlar alınmış ve yeni gelişmeler yaşanmıştı. Erdoğan 15 Mart tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında güncel bilgileri vatandaş bilgisine sundu ve mevcut uygulamaya devam edileceği hakkında sözler söyledi.

Erdoğan, il bazında alınan tedbirlere uyulmadığı takdirde ise daha sıkı kararların alınacağı bilgisini kamuoyu bilgisine sundu. Yerinde karar ismi verilen uygulama ile birlikte il bazında gelişmeler yaşanmıştı. Kabine Toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında iller ile yakından ilgileneceğini ve vaka sayılarına göre yeni kararlar alınacağı bilgisi vatandaş ile paylaşıldı.

Kontrollü normalleşme süreci kapsamında alınan tedbirler ile birlikte mevcut uygulamanın bir süre daha devam edileceği öğrenilirken illerin gelişmelerinin yakından takip edileceği ifade edildi. Sokağa çıkma yasaklarının ise mevcut olan uygulama ile devam edeceği bilgisi, düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Ancak korona virüs sebebi ile alınan tedbirlere uyulmazsa daha sıkı önlemlerin alınabileceği söylendi.