Sokağa Çıkma Yasağı 4 Gün Mü Olacak? Meteoroloji Uzmanlarından Uyarı Geldi

Sokağa çıkma yasakları 4 gün mü olacak? Meteoroloji’den dikkat çeken uyardı geldi. Hafta sonu yasaklarının uzatılması pazartesi ve salı gününe de sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi talep edildi. Peki Bakanlık ya da Cumhurbaşkanı ne dedi? Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı?

Meteoroloji Mühendisleri Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şen’den çağrı geldi! Orhan Şen, sokağa çıkma yasaklarının uzatılmasını pazartesi ve Salı günlerinin de kar yağışı nedeniyle karantina ilan edilmesini istedi.

Haftalar öncesinden ülkemize soğuk havanın geleceği söylenmişti. O soğuk hava ise şimdi kapıda! 1 hafta boyunca sadece İstanbul’un ülkemizin genelinin soğuk hava ile birlikte kara teslim olması bekleniyor. Birden düşen hava sıcaklıklarına karşısında vatandaşlar uyarılıyor ve gelecek olan ağır kar yağışına karşın önlem almaları isteniyor.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Benzer yağış ise ülkemizden önce bizlere kıyasla daha soğuk olan Almanya ve Kanada’da etkisini göstermişti. Elde edilen verilere göre ise kar kalınlığı 1 metreyi bile bulabilir.

Vatandaşlarımız ise sadece Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değil aynı zaman da AKOM ve İstanbul Valiliği gibi birçok yetkili kurum tarafından uyarıldı.

1987 KIŞI

Geçmişte yaşanan yoğun kar yağışları nedeniyle İstanbul’da 1987 yılında uzun bir kar yağışı olmuştu. Bölgelere göre bir metreyi geçen kar yağışına benzer manzaralar tekrar bekleniyor.

6 gün boyunca yağacak kar yağışının ise İstanbul’da ciddi bir şekilde ulaşımı etkilemesi bekleniyor.

Meteoroloji tarafındansa ülkemizde etkisi beklenen soğuk hava dalgasının beraberinde kar yağışını getirmesi de bekleniyor. Birden düşen sıcaklıklarla birlikte Pazar gününden itibaren de kar yağışının de eşlik etmesi bekleniyor.

Kar yağışının ise İstanbul’da kıyı kesimlerde 15 santimetre iç kesimlerde 20 santimetre yüksek bölgeler de ise 30 santimetreye kadar ulaşması bekleniyor. Zaman zaman yine sadece İstanbul’da değil ülke genelinde tipi ve kar fırtınaları bile görülebilir.

Buzlanma ve don olaylarına karşı ise özellikle sürücülerin ekstra önlemler alması gerekiyor.

EKİPLER HAZIR

İstanbul Belediye ise olumsuz hava koşullarına karşı 1351 iş makinesi 7031 personeli alarma geçirmiş durumda.

"KISITLAMA UZATILMALI"

Bir diğer yandan ise Prof. Dr. Orhan Şen kısıtlamaların uzatılması çağrısında bulundu. Kar yağışlarının özellikle pazartesi ve Salı günün kuvvetli olacağını açıklayan Şen, çarşamba günü ile birlikte soğuk havanın ülkemizden uzaklaşacağını dağlardaki karların da erimeye başlayarak, barajlara etki edeceğini açıkladı. Şen, pazartesi ve salı günü içinde karantina çağrısında bulundu.