ŞOK Market 17 Şubat 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Bugün ŞOK'a Neler Geldi?

Her hafta Çarşamba günleri birbirinden uygun fiyatlı ve güzel ürünleri aktüel olarak getiren ŞOK Market 17 Şubat 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta gelecek olan ürünler özellikle yeni evlenecek olanların ve eşyalarını yenilemek isteyen kişilerin dikkatini çekti. Tencere setleri, saklama kapları, süpürge, tepsi, ortopedik yastık, el yüz havlusu, banyo paspas takımı gibi ürünlerin yanı sıra saten sabahlık, gecelik gibi ürünler de 17 Şubat yani yarından itibaren Şok marketlerin raflarında yer alacak ve 23 Şubat'a kadar raflarda kalmaya devam edecek.

Sizler için 17-23 Şubat 2021 Şok market aktüel ürünler kataloğuna ve ürünlerin listesine haberimizde yer verdik. Çocuklar, kadınlar ve erkekler olmak üzere herkesin ilgisini çekecek olan aktüel ürünlerden yararlanmak için Şok markete erken saatlerde gitmeyi tercih edebilirsiniz. Pek çok ürünün ve indirimin ilgi odağı olacağı bu haftada erkenden marketteki yerinizi alın. Şok marketler hafta içleri saat 10.00'da açılıp saat 20.00’da kapanırken hafta sonları da 10.00’da açılıp 17.00’da kapanıyor.

ŞOK 17 ŞUBAT 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Sinbo Toz Torbalı Süpürge 349 TL

Yüz Temizleme & Masaj Aleti 32,95 TL

Ada Bunu Biliyor Kitap Çeşitleri 5,99 TL

GoKidy Eğlenceli Tavalar 16,95 TL

GoKidy Havuzlu Toplu Kaydırak Seti 179 TL

Hot Wheels Tekli Arabalar 8.95 TL

Gezegenler Glow Sticker 9.99 TL

Amboss Delta 6 Parça Tencere Seti 169,90 TL

Amboss Delta Çelik Tencere Derin 99,90 TL

Amboss Delta Çelik Tencere Karnıyarık 99,90 TL

Amboss Delta Çelik Tencere 79,90 TL

Cem Balık Tavası 64,90 TL

Büyük Sütlük Kaçerola 800 ml 19,95 TL

Çelik Köfte Tepsisi 24,95 TL

Üçsan Plastik Trendy Saklama Kabı 10,95 TL

3’lü Tava Koruyucu 6,99 TL

%100 Pamuk Kadın Düğmeli Pijama Takımı 44,95 TL

Kadın Peluş Çorap 7.99 TL

Visco Ortopedik Yastık 29,95 TL

2'li El Yüz Havlusu 13,50 TL

Süngerli Banyo Paspas Takımı 2'li 44,95 TL

Erkek Oduncu Gömlek 29,95 TL

Saten Sabahlık 59,90 TL

Saten Gecelik 39,95 TL

Vernel Max ve Vernel Max Aroma Therapy 2’li Fırsat Paketi 28,90 TL

Çaykur Rize Turist Çay 31,50 TL

Pantene Şampuan ve Saç Kremi Çeşitleri 16,90 TL

Sleepy Natural Soft Mega Paket 19,90 TL

Sleepy 3’lü Natural Bebek Bezi 74,90 TL

Sleepy Antibakteriyel Islak Havlu 9,95 TL

Pril Klasik Limon 4 KG 19,25 TL

Cif Sprey Ultra Hız 11,95 TL

Cif Jel Ahşap Temizleyici ve Cif Jel Yüzey Temizleyici 2’li Fırsat Paketi 21,95 TL

Familia Havlu 6'lı 9 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)

Namet Fermente Sucuk 220 gr 14 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)