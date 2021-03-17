Şok İddia! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa Etti!

Fahrettin Koca'nın istifa ettiği gündeme bomba gibi düştü, iddianın gerçekliği ise şu anda sorgulanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taleplerini kabul ettirememesine karşın istifanın eşiğinde olduğunu ilişkin iddialar mevcut.

Son zamanlarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa edeceğine dair birçok haber çıktı.

Oda tv de yayınlanmış olan, ‘’ Fahrettin Koca Gidici’’ başlıklı yazıya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunmuş olduğu taleplerinin karşılanmaması ve‘’ İşin sağlık yönü önemli ama siyasi yönü de gözden çıkarılamaz’’ gerekçesiyle geri çevrilmesi üzerine bu durumdan rahatsız olmaya başladığı iddia edildi.

Oda TV tarafından yayınlanan yazıda, İskenderpaşa cemaatine yakınlığı ile bilinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık yönetiminde bulunan diğer farklı cemaatlere mensup olan bürokratların çıkar için çekişmeleri sebebiyle görevinden istifa etmek istiyor.

OdaTV tarafından yayınlanan yazının devamı ise şu şekilde:

‘’ Neler yaşıyoruz ortada bir Nakşibendi Tarikatı var bu tarikatın İskenderpaşa ile menzilci grupları ‘’ parsa kapma’’ yüzünden birbiriyle geçinemiyor iyi mi?

Daha yeni yaşamadık mı baş belası Fethullah Gülen Cemaati neler yaptığını?

Yani çocuklar duyduğuma göre artık Fahrettin koca koltuğu bırakıp gitmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı izin verecek mi?

Evet Erdoğan da gitmesin doğru olacağına karar verdi.

Hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde, sosyal mesafeye ilişkin kuralları uyulmadığı için eleştirilerin odak noktası haline gelen Bakan koca, bu görüntülere ilişkin özür diledi. Bakan Koca’nın bu özrüne karşılık hükümetten bir isim, ‘’ Cumhurbaşkanımızın bulunduğu yerde özür dilemek uygun kaçmadı’’ dediği iddia edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu eleştiriyi yapan kişiye ‘’ Zaten istifamı gönderiyorum’’ dediği iddia edildi.

Diğer bir iddia ise, Fahrettin Koca’nın istifa durumu kısa bir süre sonra açıklanacak ve Bakan Koca’nın yerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl’ün atanacağı iddia edildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 21:21