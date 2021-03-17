Şok İddia! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa Etti!

Pandeminin başından beri özveriyle işinin başında olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın istifa ettiğine yönelik şok bir iddia ortaya atıldı.

Şok İddia! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstifa Etti!

Fahrettin Koca'nın istifa ettiği  gündeme bomba gibi düştü,  iddianın gerçekliği ise şu anda sorgulanıyor.   Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'a taleplerini kabul ettirememesine  karşın  istifanın eşiğinde olduğunu ilişkin  iddialar mevcut. 

Son  zamanlarda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa edeceğine dair birçok haber çıktı.

Oda tv de yayınlanmış olan, ‘’ Fahrettin Koca Gidici’’ başlıklı yazıya göre,  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunmuş olduğu taleplerinin karşılanmaması ve‘’ İşin sağlık yönü önemli ama siyasi yönü de gözden çıkarılamaz’’  gerekçesiyle  geri çevrilmesi üzerine  bu durumdan rahatsız olmaya başladığı iddia edildi. 

Oda TV tarafından yayınlanan yazıda,  İskenderpaşa cemaatine yakınlığı ile bilinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  bakanlık yönetiminde bulunan diğer farklı cemaatlere mensup olan bürokratların çıkar için çekişmeleri sebebiyle görevinden istifa etmek istiyor.

OdaTV tarafından yayınlanan yazının devamı ise şu şekilde:

‘’ Neler yaşıyoruz ortada bir Nakşibendi Tarikatı var bu tarikatın İskenderpaşa ile menzilci grupları ‘’ parsa kapma’’ yüzünden birbiriyle geçinemiyor iyi mi?

Daha yeni yaşamadık mı baş belası Fethullah Gülen Cemaati neler yaptığını?

Yani çocuklar duyduğuma göre artık Fahrettin koca koltuğu bırakıp gitmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı izin verecek mi?

Evet Erdoğan da gitmesin doğru olacağına karar verdi.

Hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde,  sosyal mesafeye ilişkin kuralları uyulmadığı için eleştirilerin odak noktası haline gelen Bakan koca, bu görüntülere ilişkin özür diledi.  Bakan Koca’nın bu özrüne karşılık hükümetten bir isim, ‘’ Cumhurbaşkanımızın bulunduğu yerde özür dilemek uygun kaçmadı’’  dediği iddia edildi.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  bu eleştiriyi yapan kişiye ‘’ Zaten istifamı gönderiyorum’’  dediği iddia edildi.

Diğer bir iddia  ise,  Fahrettin Koca’nın istifa durumu kısa bir süre sonra açıklanacak ve Bakan Koca’nın yerine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl’ün atanacağı iddia edildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 21:21
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