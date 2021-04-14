Şok 16 Nisan Kampanyalı Aktüel Ürünler Açıklandı! Elektronik ve Temizlik Malzemeleri Fırsatı

Her hafta olduğu gibi bu hafta da ŞOK marketlere çeşit çeşit fırsat ürünleri geliyor. Vatandaşlar tarafından 14-20 Nisan arası gelecek ŞOK ürünleri merak ediliyor. Peki 14-20 Nisan şok ürünleri neler? 16 Nisan Şok Aktüel ürünleri ne?

Bu hafta içinde resmi aktüel ürünleri kataloğu yayımlandı. Ürünler arasında temizlikten ev içi elektronik eşyalara kadar yok yok. İşte detaylar ve fırsatlı ürünler haberimizde.

ELEKTRONİK EV EŞYALARINDA DEV FIRSAT

Bu hafta Şok marketlere kaçırılmayacak fırsatlar geliyor. Özellikle de ev eşyalarında yeni kampanyalar vatandaşlarımızı bekliyor. Sinbo marka elektrikli süpürge ise bu hafta sadece 349 liraya satışta olacak. Toz torbalı bu süpürge kenar-koltuk aparatı ile birlikte satılacak. Sinbo marka süpürge 2,5 litre toz haznesine sahip. 350 W emiş gücü ve 890 W gücü bulunuyor. Süpürge ise Şok marketlerde 16 Nisan tarihinde 2 yıl garantili olarak satılacak.

16 Nisan’da gelecek diğer bir elektrikli ürün ise Roidmi kablosuz dikey süpürge! 1899 liradan satışa sunulan bu süpürge 2 yıl garantiye sahip. Ücretsiz evlere teslimatı da yapılmakta. Süpürge 22.000 PA vakum gücüne sahip. Süpürge 60 dakika çalışma gücüne sahip ve 0,65 litre toz hanesi bulunuyor. Süpürge ise sadece 1,5 kilogram ağırlığında. Yani ev işi yaparken sizi hiç yormayacak!

Diğer bir fırsat ürünü ise Blitz marka tartılar. 2 adet pille çalışan Dijital basküller 6 taksit fırsatıyla sadece 54 liraya satışa çıkacak. Dijital basküller aynı zamanda 2 yıl garantili.

ÇEŞİT ÇEŞİT NEVRESİM TAKIMLARI

Şok marketlere aynı zamanda bu hafta pike çeşitleri de geliyor. Çift kişilik pikeler 49 liradan tek kişilik pikeler ise 39 liradan satışta.

Yatak odanızdaki eşyaları depolamak için kullanacağınız çantalı vakumlu hurç ise sadece 24,99 lira. Üçlü vakumlu hurç seti ise 22 lira.

ÇEŞİT ÇEŞİT TERLİK VE AYAKKABILAR

Bu hafta ESEM marka çeşitli renklerde kadın ve erkek terliği de satışta olacak. Terlikler ise 59 lira. Çocuk terlikleri ise 49 lira.

Kadın klasik ayakkabılar ise 19 lira.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDE KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR

Bu hafta Şok markette kaçırılmayacak temizlik ürünleri fırsatı var. Her eve lazım olan bu ürünler bu haftaya özel fiyatlarıyla satışa sunulacak! Kurutmalık 84 lira, sepetli çamaşır mandalı 7 lira, ütü masası 149 lira ve çeşitli baskılarda keçeli ütü maskesi kılıfları 11 liradan satışta.

Sıvı hazneli sprey mop bu haftanın fırsat ürünlerinden bir tanesi. Halılara dökülen tüy ve saçlara kadar toplayan mop 750 ml su haznesine sahip ve 69 lira. Teleskobik kollu mop ise at-kullan bez özelliğine sahip ve tüm yüzeylerde kullanılabilir. Yine halılara dökülen saç ve tüyleri toplayabilen mop 64 liradan satışta.

Lime tablet mop set ise kovasıyla birlikte 89 lira. Yedek moplar ise 9 liradan bu hafta raflarda yerini alacak.

Aynı zamanda küçük çocuklar içinde bu hafta temizlik oyun setleri geliyor markete. Oyunca ütü masası ve ütü 14 lira, oyuncak temizlik seti ise yine 14 liradan satışta olacak.

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