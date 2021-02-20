Skandal Görüntü! Bursa'da Bir Kadın Çıplak Halde Caddede Koştu

20 Şubat Cumartesi günü, hafta sonu kısıtlamalarının olduğu ve Bursa'nın en yoğun caddelerinden biri olarak bilinen Atatürk Caddesi'nde ilginç görüntüler kameraya yansıdı. Bursa, Osmangazi'de yaşanan ilginç olayda hafta sonu kısıtlamaları için Bursa'da görev başında olan polis ekiplerinin bulunduğu noktaya doğru bir kadın çıplak bir şekilde Bursa'nın en işlek caddesinde koşmaya başladı. çıplak halde koşan kadını yakalayabilmek için bekçiler ve polisler seferber oldu. Kadının koşarken ise ‘’ Vazifemi yaptım baba’’ diyerek sağa sola konuştuğu öğrenildi. Bu olay ile olay yerine polis ve bekçiler şaşkınlığını gizleyemedi ve kadını yakalamak için seferber oldular. Soğuk havada çıplak bir şekilde bir süre koşan kadının üstünü giymesi için ekipler oldukça uğraştı.

Aynı kadının bir süre önce İzmir'de de aynı şekilde hareketler sergilediği öğrenildi.

Bursa'nın en işlek caddesinde yolun ortasında soyunarak koşan kadının kıyafetlerini ise peşinde koşan polis ekipleri ve bekçiler topladı, Tarihi Hanlar bölgesine kadar o halde yürüyen kadını polis ekipleri durdurup kıyafetlerini giymesi için ikazda bulundu.

Kollarını açarak ‘’vazifemi yaptım baba’’ diğer bağıran kadın, polis ekipleri tarafından yapılan ikazdan sonra kıyafetlerini giyerek polis aracına bindirilerek ve emniyete götürüldü.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 30 yaşlarında olduğu öğrenilen kadının, bu olayı ilk vukuatı olmadığı öğrenildi. S.Y isimli genç kadının daha önce de İzmir'de aynı şekilde bir eylem gerçekleştirdiği ve emniyette bu eyleme ilişkin kaydı olduğu öğrenildi.Kendisini anlatırken ifade güçlüğü çeken kadın için ise, ifade etmesine yardımcı olması adına Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanlarından yardım talep edildi. Genç kadının uzmanlar eşliği ile kendisini ifade etmesi ve durumu açıklaması bekleniliyor.

Son duruma ilişkin mevcut güncel bir bilgi olmasa da olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 17:17