Skandal Görüntü! Bursa'da Bir Kadın Çıplak Halde Caddede Koştu

Bursa'da yaşanılan olay akılara duygunluk veren cinsten, soğuk havada soyunan kadın yol ortasında koştu. Konuya ilişkin detaylar haberimizde

Skandal Görüntü! Bursa'da Bir Kadın Çıplak Halde Caddede Koştu

20 Şubat Cumartesi günü,  hafta sonu kısıtlamalarının  olduğu ve Bursa'nın en yoğun caddelerinden biri olarak bilinen Atatürk Caddesi'nde ilginç görüntüler kameraya yansıdı. Bursa, Osmangazi'de yaşanan ilginç olayda hafta sonu kısıtlamaları için Bursa'da görev başında olan polis ekiplerinin bulunduğu noktaya doğru bir kadın çıplak bir şekilde Bursa'nın en işlek caddesinde koşmaya başladı.  çıplak halde koşan kadını  yakalayabilmek için bekçiler ve polisler seferber oldu.  Kadının koşarken ise ‘’ Vazifemi yaptım baba’’   diyerek sağa sola konuştuğu öğrenildi.  Bu olay ile olay yerine polis ve bekçiler şaşkınlığını gizleyemedi ve kadını yakalamak için seferber oldular.  Soğuk havada çıplak bir şekilde bir süre koşan  kadının üstünü giymesi için ekipler oldukça uğraştı.

Aynı kadının  bir süre önce İzmir'de de aynı şekilde hareketler sergilediği öğrenildi.

Bursa'nın en işlek caddesinde yolun ortasında soyunarak koşan kadının kıyafetlerini ise peşinde koşan polis ekipleri ve bekçiler topladı,  Tarihi Hanlar bölgesine kadar  o halde yürüyen kadını polis ekipleri durdurup kıyafetlerini giymesi için ikazda bulundu.

‘’ Vazifemi Yaptım Baba’’

Kollarını açarak ‘’vazifemi yaptım baba’’  diğer bağıran kadın,  polis ekipleri tarafından yapılan ikazdan sonra  kıyafetlerini giyerek polis aracına bindirilerek ve emniyete götürüldü.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 30 yaşlarında olduğu öğrenilen kadının, bu olayı ilk vukuatı olmadığı öğrenildi. S.Y isimli  genç kadının daha önce de İzmir'de aynı şekilde bir eylem gerçekleştirdiği ve emniyette bu eyleme ilişkin kaydı  olduğu öğrenildi.Kendisini anlatırken  ifade güçlüğü çeken kadın için ise,  ifade etmesine yardımcı olması adına Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü uzmanlarından yardım talep edildi. Genç kadının uzmanlar eşliği ile kendisini ifade etmesi ve durumu açıklaması bekleniliyor.

Son duruma ilişkin mevcut güncel bir bilgi olmasa da olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 17:17
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