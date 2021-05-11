Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü: Saldırılar Kabul Edilemez

İsrail tarafından Doğu Kudüs'te uygulanan katliama bir tepki de uluslararası Siyonizm karşıtı Yahudiler örgütünden geldi. Neturei Karta olarak tanınan Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü sözcüsü Haham Dovid Feldman, İsrail polisinin Filistin vatandaşlarına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik yapmış olduğu saldırıları değerlendirdi ve saldırıların kabul edilemez, delice bir yaklaşım olduğunu belirtti. Sözcü, siyonizmin temsil ettiği her şeye ve tüm işgale karşı olduklarını söyledi ve bunun dinlerine, adalete, insanlığa ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra, Uluslararası Siyonizm karşıtı Yahudiler örgütü sözcüsü, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli Müslümanlara uygulamış olduğu saldırıların Filistin halkının çıkarlarına ve bunun yanı sıra tüm dünyadaki Yahudi halkının çıkarlarına aykırı olarak tanımladı.

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere ait olan evlerin İsrail tarafından boşaltılmak istenmesi üzerine başlamış olan gerginliğin katliama dönüşmesi sonrasında Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü sözcüsü, konu ile ilgili olarak bazı önemli açıklamalar yaptı. Sözcü, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamış olduğu saldırıların aslında yeni bir şey olmadığını belirtti ve o olayların ne yazık ki 70 yıldır devam ettiğini açıkladı. Bu insanların kabul edilemez şekilde delice yaklaşımlarına ise kimse şaşmamalı, şekilde açıklamalar yapıldı. Siyonizm karşıtı Yahudiler örgütü sözcüsü, var olan problemin kökeninde Tevrat'a bağlı gerçek Yahudilerin kabul etmediği İsrail Devleti'ni kuran Siyonizm hareketi dikkat çekti ve bunun Siyonist bir hareket olduğunu, kendisinden önceki hiçbir şeyi tanımadığını ve tüm bunların bu sebeple gerçekleştiğini açıkladı.

Açıklanan sebepler sebebi ile Şeyh Cerrah'ta talihsiz bir durumun ortaya çıktığı ve insanların evlerine atılmak istendiğini söyledi. Aynı durum geçmişte Filistin halkının evlerine yaptıklarında da oldu ve buna tekrar tekrar her zaman görüyoruz, Filistin halkı onlara göre sanki yok gibi ve asla var olmadı gibi, şeklinde ifadeler kullanıldı.