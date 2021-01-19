Siyasi parti liderleri aşı yaptırıyor! Doğu Perinçek de aşılandı

Türkiye'de koronavirüse karşı toplu aşılama başladı. Canlı yayında koronavirüs aşısı yaptıran Sağlık Bakanı Koca, siyasi parti liderlerini tek tek arayarak aşılanmaya davet etti. Bakan Koca'nın çağrısı üzerine MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti lideri Akşener, Demokrat Parti lideri Uysal koronavirüs aşısı yaptırdı. Koronavirüs aşısı yaptıran siyasi parti liderlerinden biri de Vatan Partisi lideri Perinçek oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde aşılanan Perinçek, koronavirüs aşısı yaptırmanın vatandaşlık görevi olduğunu ifade etti.

MHP lideri Bahçeli

Türkiye'nin başarılı bir şekilde süren aşı programı kapsamında Koca'nın çağrısı üzerine koronavirüs aşısı yaptırdığını belirten Bahçeli, koronavirüsten hep birlikte kısa bir süre içerisinde kurtulmayı umduğunu belirtmişti. Bahçeli, vatandaşlara koronavirüs aşısı yaptırmaları için çağrıda bulunmuştu.

İYİ Parti lideri Akşener

Akşener, Koca'nın kendisini aradığını ve koronavirüs aşısı yaptırmaya davet ettiğini kaydetmişti. Siyasi parti liderlerinin koronavirüs aşısı konusunda vatandaşlara öncülük etmesi gerektiğini belirten Akşener, bu nedenle kendisinin de aşı yaptırdığını ifade etmişti. Akşener, koronavirüs aşısı konusunda bulundukları tavsiyelerin uygulanması için iktidara çağrıda bulunmuştu. Akşener'in sosyal medya hesabından aşı yaptırdığı anlara dair fotoğraf paylaşmaması ise dikkat çekmişti. 2013 senesinde hacı olan Akşener'in omzu göründüğü için fotoğraf paylaşmadığı kaydedilmişti.

Demokrat Parti lideri Uysal

Uysal, aşı programına ilişkin farkındalığın ve bilincin artırılması için Koca'nın yaptığı çağrının ardından koronavirüs aşısı olduğunu duyurmuştu. Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı yaptıran Uysal, hem Koca'ya hem de koronavirüs ile mücadelede önemli bir yere sahip olan sağlık personeline şükranlarını sunmuştu.

Koca teşekkür etmişti

Bahçeli'ye devlet politikaları konusunda hassasiyet gösterdiğini ve aşılama sürecine de destek olduğunu belirten Koca, söz konusu parti liderine teşekkür etmiş ve koronavirüsle mücadelenin beraber kazanılacağını ifade etmişti. Koca, aşı çağrısını kabul eden Akşener ile Uysal'a da teşekkürlerini sunmuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu, Koca'nın kendisini aşı yaptırması için aradığını ancak vatandaş olarak sırasını beklemeye karar verdiğini söylemişti. İlk olarak sağlık personelinin aşı yaptırması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, söz konusu kişilerin hastalarla doğrudan temasa geçtiklerini ve 7/24 çalıştıklarını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu, sağlık personelinin mücadelesi sayesinde Türkiye'de çok kritik bir tablonun oluşmadığını belirtmişti.