Siyahi Öğrencileri İçin “Daha Aşağı” Demişti! Görevden Alındı

Yardımcı hukuk profesörü Sandra Sellers, toplantı sırasında sarf ettiği sözler ile öğrencilerinin bir kısmını aşağılamış ve bu davranışı ile şoka uğratmıştı. Sellers’in ABD’de bulunan Georgetown Üniversitesi'nde görev aldığı açıklanmıştı. Edinilen son bilgilere göre ise, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantı sırasında ırkçı söylemleri nedeni ile işine son verildi. Yardımcı hukuk profesörünün katılmış olduğu toplantıda siyahi öğrencileri ile ilgili “Her sömestr daha aşağı olanların çoğunun siyahlar olduğu endişesi içerisindeyim.” sözleri tepki ile karşılandı ve işine son verilme kararı alındı.

Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) fazlalaşan ırkçı söylemlere bir yenisi daha eklenmekte. Son olarak ABD’de bulunan Başkent Washington'daki Georgetown Üniversitesi’nde yardımcı hukuk profesörü olarak görev yapmakta olan Sandra Sellers, siyahi öğrenciler hakkında söyledikleri ile büyük tepki topladı. Yapılan bir video toplantıda yardımcı hukuk profesörü Sellers, siyahi öğrenciler ile ilgili ırkçı söylemlerde bulundu ve bu sebeple işine son verilme kararı alındı. Video toplantı sırasında siyahi öğrencilerin başarı performansı hakkında yorumlarda bulunan yardımcı hukuk profesörü Sandra Sellers, “daha aşağı” sözleri ile ülke çapında büyük tepki ile karşılaştı.

Daha aşağı olanların siyahlar olduğu endişesi içerisinde olduğunu belirten Üniversite öğretim görevlisi, bunu söylemekten nefret ettiğini ancak he dönem bu durumun gerçekleşmekte olduğunu ifade etti. Video toplantı sonrasında Hukuk fakültesi dekanı Bill Treanor, Sandra Sellers’ın yapmış olduğu ırkçı söylemler hakkında açıklamalarda bulundu. Treanor, Sellers’ın yapmış olduğu ırkçı açıklamalar sonrasında dehşete kapıldığını belirtti. Georgetown Üniversitesi, ilgili konu hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı ve yardımcı hukuk profesörü Sandra Sellers’ın işine siyahi öğrenciler hakkına yapmış olduğu ırkçı söylemler sebebi ile son verildiğini ifade etti. Bu olay ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) gerçekleşen ırkçı söylemlere bir yenisi daha eklenmiş oldu.