Sivas’ta Bir Banka Güvenliği 4,5 Milyon Lirayla Kayıplara Karıştı…

Sivas’taki bir banka şubesinde, 15 yıldır görev yapan bir güvenlik görevlisi, 4,5 milyon lirayı alarak izini kaybettirdi.

Bir müşterinin hesabından kendi hesabına 3,5 milyon lira aktardı

Ukrayna'ya kaçtı

Bankadan toplamda 4,5 milyon lira çalan güvenlik görevlisi polis tarafından her yerde aranırken, hırsızlık büro amirliği, M. Ç.’nin yurtdışına kaçtığını tespit etti. Güvenlik görevlisinin, 4,5 milyon lira parayla iz bırakmadan yurtdışına kaçmayı başarması ise polisi şaşırttı.

M. Ç. adlı güvenlik görevlisi, Sivas’ta çalıştığı bankada hesabı olan bir müşteriden, kendi hesabına 3,5 milyon tl’yi sahte imza ile transfer ettirdi. Bununla da sınırlı kalmayan M. Ç., kasanın anahtarı ile 1 milyon lira nakit alarak kayıplara karıştı.

Gelen bilgilere göre M. Ç., Ukrayna'ya kaçtı.