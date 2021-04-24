Sistemkoin ne oldu? Sistemkoin sahibi kimdir?

Türkiye'de kriptopara aracılığıyla dolandırıcılık giderek artıyor. Türkiye'nin en çok kullanılan kriptopara borsalarından Todex geçtiğimiz günlerde sistemi kapatarak müşterilerinin tüm varlıklarına el koymuştu. Sistemde güncelleme yapıyoruz, yurt dışında büyük bir bankayla anlaşma imzaladık bahanesiyle platformu hizmete kapatan şirket yetkisinin Arnavutluk'a kaçtığı belirtildi. Şirket sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar ile birlikte ülkeyi terk ettiği belirtildi. Benzer bir senaryo ise bugün Sistemkoin kullanıcıları tarafından geldi.

SİSTEMKOİN NE OLDU?

Sistemkoin isimli kriptopara platformu siteye bakım yapıldığı iddiasıyla erişime kapatıldı. Sistem üzerinden parasını çekmek isteyen veya para yatırmak isteyen kişilere erişim engeli getirildi. Site üzerinden işlem yapan veya kriptopara varlıklarını site üzerinde tutan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı. Yaşanan gelişmeler sonrasında Todex senaryosuna benzer bir şekilde dolandırılma konusu muhtemel görünüyor. Siteye binlerce liralık yatırım yapan vatandaşlar dolandırılıp dolandırılmadıklarını merak ediyorlar.

SİSTEMKOİN SAHİBİ KİM?

Yatırımlarının peşine düşen yatırımcılar karşılarında muhattap bulmak için Sistemkoin'in sahibi araştırma başladılar. 2018 yılında kurulan ve işlem hacmi olarak Türkiye'nin en büyük sitelerini bile geride bırakan Sistemkoin'in sahibi herkes tarafından merak ediliyordu. Yapılan araştırmalara göre Sistemkoin sitesinin kurucusu hakkında internet üzerinde herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Türkiye'nin en büyük sözlük platformu Ekşisözlük'te de konuyla ilgili entryler bulunmaktadır. Birçok sözlük kullanıcısı şirketin şeffaf olmadığını ve ilk çıktığı günden itibaren dolandırıcılık ihtimali olduğunu belirtiyorlardı. Todex vurgunu sonrasında Sistemkoin'in de erişime kapanması, güncellemelerin bahane gösterilmesi bu iddiaları güçlendirdi.

Konuyla ilgili yaşanacak gelişmelerin takipçisi olacağız. Sistemkoin kullanıcıları düşüncelerini yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirler.