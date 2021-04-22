Şişli'de Özel Harekat Destekli Geniş Kapsamlı Bir Denetim Yapıldı

Edinilen son bilgilere göre Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin özel Harekat polisinin desteğini de alarak Okmeydanı semtine giriş ve çıkışları kapattığı ve devasa iş denetimi gerçekleştirdiği öğrenildi. Polisin şüpheli görülen araçları durdurup vatandaşların üstlerini aradığı ifade edildi. Bunun yanı sıra Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olan farklı bir ekip de eş zamanlı olarak lokanta ve esnaf denetimlerini yaptı. Yapılan denetimler sonucunda 17 suçtan kaydı bulunan bir şahsın ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

17 ayrı suçtan kaydı bulunan bir şahsın yakalandığı Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amaçlandı. Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimleri yapıldı. Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri de yapılan denetimlere destek verdi ve semtin giriş ve çıkışları kapatıldığı ifade edildi. Polis ekiplerinin arama noktaları oluşturduğu ve durdurdukları araçları didik didik aradığı öğrenildi. Yapılan denetimlerde vatandaşın uyduğu görülürken esnaf da koronavirüse karşı uyarıldı ve yeni açıklanan tedbirlere dikkat edilmesi konusuna vurgu yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 112 araç, 334 şahıs, 43 motosiklet ve toplamda 489 sorgulama gerçekleştirildi. Toplam 17 dosyadan aranan suçlunun çocuğa cinsel istismar, tutuklu ve hükümlünün kaçmasına yardım, kendisini kamu görevlisi olarak göstererek dolandırıcılık, tehdit basit yaralama, resmi belgede sahtecilik olmak üzere 13 yıl kesilmiş cezası ve bunun yanı sıra 17 bin TL para cezası olduğu tespiti gerçekleşti.

17 ayrı dosyadan aranan şahsın gereken işlemlerin yapılması amacı ile ilgili polis merkezine gönderildiği bilgisine ulaşıldı. Bununla birlikte yapılan aramalarda 2 şahıs üzerinde yapılan denetimlerde uyuşturucu madde bulundu. Şahısların kaba üst aramasında 5 parça olarak toplam 9 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu. 3 şahsa yoklama kaçağı bakaya olarak işlem yapıldı ve 23 sürücüye de çeşitli suçlardan olmak üzere 16 bin 287 lira cezai işlem uygulandığı bilgisi açıklandı.