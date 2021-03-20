"Sıra dışı hava olayları yaşanacak" uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre, 24 Mart Çarşamba günü Türkiye'nin doğusunda ve iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul dâhil olmak üzere bütün Marmara Bölgesi'nde 25 Mart Perşembe günü Türkiye'nin doğusunda ve iç kesimlerinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı öngörülüyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Şen, 22 Mart Pazartesi ve 23 Mart Salı günlerine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Şen, aşırı yağışların taşkınlara ve su baskınlarına yol açabileceğini belirterek, 4 gün boyunca sıra dışı meteorolojik hadiseler yaşanacağını ifade etti.

"Garip hava olayları"

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar'dan da benzer bir açıklama geldi. Prof. Dr. Birpınar, garip hava olaylarının gerçekleşebileceğini dile getirdi.

20 Mart hava durumu

Meteoroloji'nin 20 Mart Cumartesi günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin genel olarak parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ve kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Karaman dışında İç Anadolu Bölgesi, Batı Akdeniz, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi ile Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Adana'nın doğusu ve kuzeyinin aralıklı olarak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması beklenen yağışların Kıyı Ege'de yerel olarak gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Rize, Eskişehir ve Balıkesir ile Kuzey Ege'de öğle vakitlerinin ardından yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığı

Türkiye'nin doğusunda ve kuzeyinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Ankara hava durumu

Ankara'nın parçalı bulutlu ve çok bulutlu ve aralıklı olarak da yağmurlu geçmesi bekleniyor. Yükseklerinde ise kar ve karla karışık yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un çok bulutlu ve aralıklı olarak da yağmurlu geçeceği öngörülüyor. Sabah vakitlerinde yerel olarak sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 12 derece.

İzmir hava durumu

İzmir'in çok bulutlu ve aralıklı olarak da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Öğle vakitlerinin ardından kuvvetli yağışın etkili olacağı öngörülüyor. İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 16 derece.

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 09:51