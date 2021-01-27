Sipariş Uygulaması Getir Londra’da Hizmete Başladı

Türkiye’de, eve sipariş sektöründe en eski ve en köklü uygulamalardan biri olan Getir, İngiltere’nin başkenti Londra’da hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Getir kurucusu Nazım Salur, Twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Getir’imiz Londra’da. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi orada da sevdireceğiz. Getir’in bugünlere gelmesini sağlayan tüm kullanıcılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürler” dedi.

Getir kurucusunun paylaşımı şu şekilde:

Geçtiğimiz yıl 38 milyon dolar yatırım aldı

Türkiye’de, 2020 yılında kullanıcı sayısı 2 milyonu aşan Getir, geçen sene Silikon Vadisi’nde bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolar yatırım almayı başarmıştı. Getir’in Londra hamlesi için, sosyal medyada da birçok tebrik mesajı geldi.

Getir’in Londra adımı için sosyal medyada gelen tepkiler