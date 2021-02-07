Sinovac Aşısının 3. Faz Sonuçları Açıklandı: Koruma Oranı Kaç?

Koronavirüs salgınını bitirme noktasında dünya, aşılardan gelecek iyi haberlere kilitlendi. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede kullanılan Çinli Sinovac şirketinin CoronaVac aşısı ile ilgili 3. faz sonuçları açıklandı. Bununla birlikte aşının koruma oranı da belli oldu.

Aşı şirketi sonuçları açıkladı

Çinli Sinovac şirketinin aşısının etkinlik oranı, daha önce Brezilya ve Türkiye’de, birinci ve ikinci faz denemelerinin ardından belli olmuştu. Buna karşın, ortaya çıkan sonuçlar kafalarda soru işaretleri bırakmıştı. Çinli şirket, aşının 3. faz sonuçlarını açıkladı ve kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Sinovac, Türkiye ve Güney Amerika ülkelerindeki denemelerde, 3. faz çalışmalarına kaç kişinin katıldığını ve sonuçların ne olduğunu duyurdu. Buna göre Güney Amerika’da 12 bin 396 kişi katıldı.

Türkiye ve Brezilya’da sonuçlar farklı

Sinovac, 3. faz sürecinde 253 pozitif vakanın ortaya çıktığını belirtti ve 2 hafta arayla yapılan dozlarlardan sonra aşının, enfeksiyonları önleme konusunda yüzde 50,6, tedavileri önlemede yüzde 83 ve ölümcül durumlara karşı yüzde 100 koruma sağladığı belirlendi. Türkiye’de 1322 kişiye iki hafta arayla aşı yapıldığını belirten Sinovac, Türkiye’de 29 vaka üzerinden yapılan analize göre koruma oranının yüzde 91 olduğunu ifade etti.