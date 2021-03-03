Sinirlioğlu: Suriyelilerin yükünü sadece bize yıkamazsınız!

İç savaşın 10 senedir sürdüğü Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile çok uluslu güçler yıkıma devam ediyor. Söz konusu yıkımdan kaçmak isteyen siviller ise göç ediyor. 5 milyon sivil Suriye sınırında yaşarken, 4 milyon sivil ise Türkiye'de yaşıyor. Türkiye hem terörle yoğun bir mücadele verirken, hem de 9 milyon Suriyeliyi koruyor. İnsan haklarına sık sık vurgu yapan gelişmiş ülkeler ise bu konuda herhangi bir adım atmıyor.

BM (Birleşmiş Milletler) Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu bu konuya sert tepki gösterdi. Suriye'de insan haklarının ele alındığı bir oturumda değerlendirme yapan Sinirlioğlu, Suriye'deki iç savaşın ciddi bir kriz olmayı sürdürdüğünü belirterek, uluslararası toplumun başarısız bir tutum sergilediğini dile getirdi.

"4 bini aşkın DEAŞ'lı teröristi ortadan kaldırdık"

Suriye'de Beşşar Esed rejimi tarafından ihlâllerin sürdürüldüğünü ve mevcut durumun koronavirüsle birlikte daha kötü bir noktaya sürüklendiğini kaydeden Sinirlioğlu, Türkiye'nin hem ateşkesi korumak için çaba harcadığını hem de terörle mücadeleye devam ettiğini aktardı. Sinirlioğlu, Türkiye'nin DEAŞ terör örgütü ile mücadele eden tek NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) ülkesi olduğuna dikkat çekerek, Suriye'de 4 bini aşkın DEAŞ'lı teröristin Türkiye tarafından etkisizleştirildiğini söyledi.

"Arkanızı dönüp bize yıkamazsınız"

PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan insan hakları ihlâlleri ile saldırılara duyarsız kalmaması için uluslararası topluma seslenen Sinirlioğlu, Beşşar Esed rejiminin askerî çözüm arayışında olması nedeniyle Türkiye'nin 4 milyon Suriyeliyi ağırladığını belirterek, bunun Suriye nüfusunun beşte birine tekabül ettiğini söyledi. Sinirlioğlu, Suriye sınırında yer alan 5 milyon kişiye de sahip çıkıldığını kaydederek, yani Türkiye'nin 9 milyon Suriyeliyi koruduğunu aktardı. Uluslararası toplumun bu duruma arkasını dönemeyeceğini kaydeden Sinirlioğlu, sadece Türkiye'nin omuzlarına 9 milyon Suriyelinin yükünün bırakılamayacağını ifade etti.

"Açlık savaş taktiği oldu"

BM (Birleşmiş Milletler) 75'inci Genel Kurul Başkanı Bozkır, Suriye'de 10 senedir sivillerin öldürüldüğünü ve yerlerinden edildiğini belirterek, insanların geleceğe ilişkin herhangi bir umudunun kalmadığını belirtti. Suriye'de çok sayıda insanın öldürüldüğüne dikkat çeken Bozkır, karadan ve havadan bombardımana tutulan şehirlerin yıkıma uğradığını söyledi. Suriye nüfusunun yarısının da rejim tarafından yerlerinden edildiğini belirten Bozkır, açlığın bir savaş taktiği olarak görüldüğünü aktardı.

"Yetersiz beslenme yaşanıyor"

Bozkır, insani gereksinimlerdeki artışın kapasiteleri aştığını vurgulayarak, Suriye'de 8 çocuktan birinin yetersiz beslenmeye maruz kaldığını ve bu nedenle gelişim sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi.

"Duyarsız kalamayız"

Suriye'de iç savaşın kötü etkilerinin arttığına dikkat çeken Bozkır, ülkeden gelen yıkım ve ölüm manzaralarına alışıldığını ama bu duruma duyarsız kalınamayacağını ifade etti. Bozkır, Suriyelilerin yaşadıkları acının yok sayılamayacağını belirterek, orada bir doğal felaket gerçekleşmediğini, felaketin insan eliyle meydana geldiğini ekledi.