Sınırda 8,7 büyüklüğünde deprem oldu!

Moğolistan ile Rusya sınırı 8,7 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. Konuya ilişkin ilk açıklama Rusya Acil Durumlar Bakanlığından geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İrkutsk bölgesinde 8,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı gerçekleştiği ifade edildi. Şiddetli depremin Moskova saati ile 00.32'de meydana geldiği bildirildi. Söz konusu depremin Turt yerleşim bölgesine 34 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği kaydedildi.

Depreme ilişkin bir açıklama da EMSC'den (Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi) geldi. Söz konusu açıklamada, 8,7 büyüklüğündeki depremin, İrkutsk bölgesine bağlı Angarsk şehrinin 277 km güneybatısında meydana geldiği bildirildi. Depremin yerin 10 km derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.

8,7 büyüklüğündeki depremin haritası paylaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Jeoloji Araştırmaları Kurumu ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.

Rusya Bilimler Akademisi tarafından paylaşılan haritaya göre, 8,7 büyüklüğündeki deprem Moskova saati ile saat 00.32'de gerçekleşti. Yer sarsıntısının enerji sınıfının 15.2 olduğu ifade edilirken, İrkutsk bölgesindeki yoğunluğu ise 5 şeklinde açıklandı. Depremin merkez üssünün İrkutsk bölgesine 300 kilometre mesafede olduğu bildirildi. Söz konusu yer sarsıntısının Moğolistan'ın kuzeyinde bulunan Hövsgöl Gölü'nde gerçekleştiği aktarıldı.

8,7 büyüklüğündeki depremden sonra artçılar yaşandı

Rusya Bilimler Akademisi'nde Yelena Kobeleva, 8,7 büyüklüğündeki depremden sonra İrkutsk bölgesinde 2 büyüklüğünden az 4 tane artçı sarsıntının meydana geldiğini kaydetti. Kobeleva, yer sarsıntısının gerçekleştiği alanın sismik anlamda aktif halde bulunduğuna dikkat çekerek, depremlerin burada olağan olduğunu ve 1950 senesinde büyüklüğü 9'dan fazla olan bir depremin gerçekleştiğini söyledi.

8,7 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı olmadı

8,7 büyüklüğündeki deprem sırasında evlerde bulunan eşyaların sarsıldığı fark edildi. Depremin ardından meydana gelen artçıların Tuva'da hissedildiğine ilişkin bilgi verildi. Söz konusu deprem nedeniyle henüz can veya mal kaybının bildirilmediği öğrenildi.