Sınavlar ertelendi mi? MEB ortaokul ve lise yüz yüze sınavı iptal mi etti?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda karne alımından önce gerçekleşecek olan yüz yüze sınavlar hakkında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrenci ve ailenin beklediği sınavlar iptal mi olacak sorusuda cevap bulmuş oldu. Daha önce yaptığı açıklamada ilkokullarda yüz yüze sınavların yapılmayacağı karne notlarının EBA üzerinden derse katılım puanlarıyla belirleneceği açıklanmış, ortaokul ve liseler için ise her dersten bir defa olmak üzere (beden,spor,müzik vb. gibi seçmeli dersler hariç) okullarda 4 Ocak Pazartesi itibari ile sınavların başlayacağı duyurulmuştu.

Uzaktan eğitim salgın yüzünden devam ederken sınavların okulda gerçekleşecek olması öğrenciler ve aileleri tarafından tepkiyle karşılanmış ve yüz yüze sınavların iptal edilmesine yönelik kampanyalar başlatılmıştı. Sınavların iptaline yönelik meraklı bekleyiş devam ederken Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

Sınavlar iptal oldu mu?

Bugün yapılan son dakika açıklamasına göre ortaokullarda yüz yüze sınavlar iptal edildi, liselerde ise yüz yüze sınavlar ertelendi. Ortaokulda sınavlar ilkokullarda olduğu gibi EBA üzerinden derse katılım puanları, verilen ödevleri yerine getirme gibi ölçütlerle belirlenecek, liseler için ise yüz yüze sınavlar 2.döneme ertelenecek.2.dönem yapılacak olan sınavlarla 1.dönem notları belirlenecek.Liseler için yüz yüze sınavlar ara tatilden sonra yapılacak.Fakat tarih henüz belli değil daha sonra belirlenecek.Karneler ise okul müdürlükleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde teslim edilecek.

25 Ocak Pazartesi ara tatil başlıyor. Yarıyıl tatili bu yıl 2. dönem 1 hafta olan ara tatilinde eklenmesiyle 3 hafta olacak.Okullar 15 Şubat Pazartesi 2.döneme başlayacak.

Tablet dağıtımı devam ediyor mu?

Ziya Selçuk uzaktan eğitimde tablet dağıtımının da devam ettiğini duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 14:19