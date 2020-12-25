Sınavlar ertelendi mi? MEB ortaokul ve lise yüz yüze sınavı iptal mi etti?

MEB'den gelen son açıklamaya göre; ortaokul ve liselerde yüz yüze sınavlar ertelendi. Peki yüz yüze sınavlar ne zaman yapılacak?

Sınavlar ertelendi mi? MEB ortaokul ve lise yüz yüze sınavı iptal mi etti?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullarda karne alımından önce gerçekleşecek olan yüz yüze  sınavlar hakkında açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrenci ve ailenin beklediği sınavlar iptal mi olacak sorusuda cevap bulmuş oldu. Daha önce yaptığı açıklamada ilkokullarda yüz yüze sınavların yapılmayacağı karne notlarının EBA üzerinden derse katılım puanlarıyla belirleneceği açıklanmış, ortaokul ve liseler için ise her dersten bir defa olmak üzere (beden,spor,müzik vb. gibi seçmeli dersler hariç) okullarda 4 Ocak Pazartesi itibari ile sınavların başlayacağı duyurulmuştu.

Uzaktan eğitim salgın yüzünden devam ederken sınavların okulda gerçekleşecek olması öğrenciler ve aileleri tarafından tepkiyle karşılanmış ve yüz yüze sınavların iptal edilmesine yönelik kampanyalar başlatılmıştı. Sınavların iptaline yönelik meraklı bekleyiş devam ederken Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

Sınavlar iptal oldu mu? 

Bugün yapılan son dakika açıklamasına göre  ortaokullarda yüz yüze sınavlar iptal edildi, liselerde ise  yüz yüze sınavlar ertelendi. Ortaokulda sınavlar ilkokullarda olduğu gibi EBA üzerinden derse katılım puanları, verilen ödevleri yerine getirme gibi ölçütlerle belirlenecek, liseler için ise  yüz yüze sınavlar 2.döneme ertelenecek.2.dönem yapılacak olan sınavlarla 1.dönem notları belirlenecek.Liseler için yüz yüze sınavlar ara tatilden sonra yapılacak.Fakat tarih henüz belli değil daha sonra belirlenecek.Karneler ise  okul müdürlükleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde teslim edilecek. 

Ara tatil ne zaman başlayacak?

25 Ocak Pazartesi ara tatil başlıyor. Yarıyıl tatili bu yıl 2. dönem 1 hafta olan ara tatilinde eklenmesiyle 3 hafta olacak.Okullar 15 Şubat Pazartesi 2.döneme başlayacak.

Tablet dağıtımı devam ediyor mu?

Ziya Selçuk uzaktan eğitimde tablet dağıtımının da devam ettiğini duyurdu. 

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 14:19
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