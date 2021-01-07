Simpsonlar Yine Bildi: ABD Kongre Binası Baskını Kehaneti Tuttu

ABD’nin, dünya çapında bilinen popüler dizisi Simpsonlar, geleceğe ilişkin tahminleriyle biliniyor. Daha önce Trump’ın ABD başkanı olacağını, kripto paraların çıkacağını ve koronavirüsün dünyayı ele geçireceğini dizinin eski bölümlerinde yayınlayan Simpsonlar’ın son tahmini ise şaşırttı.

ABD Kongre Binası baskını da Simpsonlar kehaneti

Başkent Washington’da dün yaşanan olayda, binlerce protestocu ABD Kongre Binası’na girmişti. Baskında dikkat çeken karelerden biri de, boynuzlu bir miğfer giymiş vatandaştı. Simpsonlar’da, kongre binasının basılmasına ilişkin sahnelerin yer aldığı eski bölümlerden kareler, sizi şaşırtacak.

Heykelin çalınması da Simpsonlar’da…

20 Ocak 2021: İç savaş tarihi

Miğferli protestocu dışında Simpsonlar, kongre binasından bir büstü çalan kişiyi de yayınlamış. The Simpsons kehanetleri içinde yer alan bu sahne de birebir benziyor.

Dizinin iç karartan sahnelerinden birinde, 20 Ocak 2021’de ABD iç savaşı çıkacağı aktarılıyor. 20 Ocak, aynı zamanda yeni başkan Joe Biden’ın görevi devralacağı gün…

Simpsonların diğer kehanetleri: Beyrut patlaması, Trump'ın ölümü...