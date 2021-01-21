Simpsonlar Bunu da Bildi! ABD Başkanlık Yemin Töreninde Şok Detay…

ABD’de dün, Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin ederek görevi devraldı. Ancak daha önce Simpsonlar dizisini izleyenlerin dikkatinden bir detay kaçmadı. Dizinin seneler önce yayınlanmış Bart to the Future adlı bölümünde, ABD Başkanı olarak tasvir edilen Lisa Simpson’ın kıyafeti ile Kamala Harris’in kıyafeti arasındaki benzerlik dikkat çekti.

Simpsonlar’ın 11. sezonunun 17. bölümün, 2000 yılında yayınlandı ve bu bölümde ABD Başkanı olarak tasvir edilen Lisa Simpson’un kıyafeti, başkan yardımcısı Harris’in kıyafeti ile birebir aynı.

Mor takım ve inci takılar aynı!

20 Ocak iç savaş kehaneti gerçekleşmedi…

Kongre baskı kehaneti tutmuştu

Simpsonlar, 20 Ocak 2020’de ABD’de iç savaş çıkacağı kehanetinde de bulunmuştu ancak başkanlık devir teslim gününde herhangi bir olay yaşanmadı.

Simpsonlar, son olarak ABD Kongre binası baskınına ilişkin kehanetleri ile gündeme gelmişti. Baskında, boynuz miğferli protestocu ve kürsü çalan gösterici, geçmiş bölümlerde yer bulmuştu.