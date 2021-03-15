Silahta dışa bağımlılık yüzde 59 azaldı!

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki atılımlarıyla birlikte yerli ve millî olarak üretilen sistemlerde de artış yaşandı. 2016-2020 döneminde Türkiye'nin silah ihracatı, 2011-2015 dönemine kıyasla yüzde 30 oranında artış gösterdi. 2016-2020 döneminde Türkiye'nin silah ithalatı, 2011-2015 dönemine kıyasla yüzde 59 oranında azaldı. Yani dışa bağımlılık yüzde 59 oranında azalmış oldu.

Türkiye 13'üncü sırada

2015-2019 döneminde Türkiye, silah alanında en fazla ihracat gerçekleştiren 14'üncü ülke olmuştu. Türkiye, 2016-2020 döneminde ise bu alanda 13'üncü sıraya çıktı.

2015-2019 döneminde Türkiye, silah alanında en fazla ithalat yapan 15'inci ülke olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye, 2016-2020 döneminde ise bu alanda 20'nci sıraya geriledi.

ABD'den yapılan ithalat azaldı

2016-2020 döneminde Türkiye'nin silah alanında ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) gerçekleştirdiği ithalat, 2011-2015 dönemine kıyasla yüzde 81 oranında azalma kaydetti.

2011-2015 döneminde silah alanında ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) ithalat yapan 3'üncü ülke olan Türkiye, 2016-2020 döneminde ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) ithalat yapan 19'uncu ülke oldu.

"Savunma sanayi alanındaki bağımsızlık önemli"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve millî üretimler sayesinde ithalattaki azalmanın ve ihracattaki artışın "hayal kurmanın ve bu hayaller doğrultusunda çalışmanın bir sonucu" olduğunu dile getirdi. Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine bir görev verildiğini kaydederek, Türkiye'nin bağımsızlığı için savunma sanayi alanındaki bağımsızlığın çok önemli olduğuna dikkat çekti.

"Yerli ve millî üretim gerekliydi"

Demir, savunma sanayi alanındaki bağımsızlık için yerli ve millî olanaklarla üretilen sistemlerdeki artışın gerekli olduğunu ifade etti.

"İhracat arttı"

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki ihracatını artırdığına dikkat çeken Demir, böylece dışa olan bağımlılığın da giderek azaldığını söyledi. Demir, Türkiye'nin yerli ve millî olanaklarla geliştirdiği sistemlerin tüm dünyada ses getirdiğini belirterek, bunu "ekosistem başarısı" olarak nitelendirdi.

"Çalışmayı sürdüreceğiz"

Söz konusu ekosisteme en büyük desteği veren global güç vizyonunu inşa eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sunan Demir, aynı zamanda KOBİ'lere, üniversitelere, savunma sanayi şirketlerine ile alt yüklenicilerine de teşekkür etti. Demir, Savunma Sanayi Başkanlığı olarak bütün ortaklarla birlikte sıkı bir şekilde çalışmayı sürdüreceklerini ekledi.