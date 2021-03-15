Siirt’te Zihinsel Engelli Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Siirt’in Şirvan ilçesinde korkunç bir olay meydana gelmişti. Siirt’te yaşayan bir kız çocuğu cinsel istismara uğramıştı. Edinilen son bilgilere göre ise istismarda bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından tutuklandı. Valilik konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunup kamuoyunu yaşanan mide bulandırıcı olay hakkında bilgilendirdi.

Siirt Valiliği, bir yazılı açıklama yaptı ve sosyal medya ile birlikte bazı basın yayın organlarında 1997 doğumlu zihinsel engelli bir kız çocuğunun köy kurucusu tarafından cinsel istismara uğradığına yönelik kamu vicdanını rahatsız eden ve halkı kine sevk eden yalan haberlerin bulunduğunu açıkladı. Valilik, halk ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve kamu vicdanının gözetilmesi amacı ile bir açıklama yapılması gereğini duyduğunu ifade etti.

Bununla birlikte, Siirt Şirvan’da zihinsel engelli bir kız çocuğunun istismara uğradığının tespit edilmesi üzerine ilgili konu hakkında derhal adli tahkikatın başladığı açıklaması yapıldı. Adli soruşturma neticesinde olayın basında yer alma şekli ve suçun köy kurucusu tarafından işlendiği hakkında yapılan haberlerin gerçek dışı ve yalan olduğu bildirilirken suçun 2003 doğumlu 18 yaşında bir şahıs tarafından işlendiği açıklandı. Şüphelinin Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanma talebi sonucunda sevk edilmiş olduğu Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandığı kamuoyu bilgisine sunuldu.

Siirt Valiliği tarafından toplum vicdanının korunması amacı ile yapılan açıklamada, Siirt’in Şirvan ilçesinde yaşanan suç ile ilgili olarak, konunun gerçekler ile hiçbir bağlantısı olmayacak şekilde provoke edildiği, konunun çarpıtıldığı, vatandaşların kamu kurumlarına karşı duyduğu güvenin sarsıldığı ve kamu kurumlarını töhmet ve zan altında bırakabilecek şekilde haber içerikleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu yapıldığı bildirildi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu vatandaş bilgisine sunuldu.

Bunun yanı sıra, yapılan açıklamada yanlı, amacını aşan, toplum vicdanını rencide eden ve terör örgütleri tarafından destek gören kimi haber içeriklerine ve sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi gerektiğinin vurgusu yapıldı.