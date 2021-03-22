Siirt'te Başlık Parası Sınırlandırması: 200 Gram Altın Sınırı Getirdiler

Siirt'te aşiret liderleri ve kentin ileri gelenleri bir araya toplanarak başlık parasını kaldırdıklarını duyurdu. Aşiret liderleri ile kentin ileri gelenleri bir araya gelerek, ‘’ tarihi bir karara imza attık’’ açıklamasını yaptı. Düğünlerde ne kadar takı takılacağı ve gelinin ailesine masraflar için ne kadar para verileceğine kadar anlaşmalar yapıldı.

Kanaat önderi olarak bilinen, ‘ Şeyh’ Bahattin Oran öncülüğünde toplanan aşiret liderleri ve Siirt'in ileri gelenleri, gençlerin birbiriyle evlenmesine büyük engel olan başlık parasını kaldırma kararı aldılar.

Gençlerden ve ailelerden gelen şikayetler üzerine bu kararı aldıklarını söyleyen Basret Medresesi sorumlusu Hıfzullah Oran, ‘’ Bugün tarihi bir karara imza attı kanaat önderleri ve aşiret liderleri ile bir araya gelerek, başlık parasının kaldırma kararı aldık. Yeni gençlerimiz bir hayli ciddi sıkıntı çekiyordu, biz bunun farkındaydık gelen şikayetleri değerlendirdik ve Şeyh Bahattin Oran'a bildirdik. Kendisi de aşiret liderleri toplayarak, bundan sonra başlık parası olmaması kararı aldı’’ açıklamasına yaptı.

Düğünlerde, gelinin ailesine ne kadar takı verileceği de konuşuldu. Oran, ‘ Türü fark etmeksizin her şey dahil toplam 200 gram altın alınacak. Gelinin ailesine masraflar için 10.000 TL verilecek alınan iş bu kararlara uymayan aşiret mensuplarının düğünlerine kimse katılmayacak. Allah hayırlı ve uğurlu eylesin’’ açıklamasını yaptı.

Siirt’te alınan başlık paralarının gençlerin evlenmesi için büyük bir engel oluşturduğunu söyleyen kentin ileri gelenleri, başlık parasına gençler önünde büyük bir engel olduğu ve bunu fark ettikleri, bu konunun bir karara bağlanması için çaba sarf ettiklerini dile getirdiler. Ancak bu uyumu bir türlü sağlayamadıkları Şeyh Bahattin Oran önderliğinde toplanan aşiret liderleri, çıkan kararda hemfikir oldu. Böylece Siirt'te, başlık parası ödüyor merasimine tatlı ikramı yapılmayacak ve alınan kararlar sadece sözlü değil aynı zamanda yazılı bir şekilde kayıt altına alındı. Bu karara uymayan aşiretlerin düğün merasimlerine kimse katılmayacak.