Sigortadan Para Alabilmek İçin Hamile Karısını Öldürdü O Parayla Şehir Şehir Gezdi

Sosyal medya, sigortadan 400 bin lira para alabilmek için Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan hamile eşini iten ve öldüren Hakan Aysal’ı konuşuyor. Karısını kasıtlı olarak öldürdüğü iki buçuk yıl sonra ortaya çıkan Hakan Aysal tutuklanmadan önce 2,5 sene şehir şehir gezerek o parayı yemiş.

Normalde İstanbul'da ikamet eden Aysal çifti 18 Haziran 2018 tarihinde birlikte Kelebekler Vadisi'ne tatile gitmişti. Bu tarihte 7 aylık hamile olan muhasebeci Semra Aysal 300 metrelik uçuruma düşerek hayatını kaybetmişti. Hakan Aysal tarafından verilen ifadede Semra Aysal'ın fotoğraf çektirirken düştüğü iddia edilmişti.

Hakan Aysal adında 40 yaşındaki bir kişinin 7 aylık hamile eşi Semra Aysal’ı sırf sigortadan 400 bin liralık ferdi kaza sigortası parasını alabilmek için Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan atarak öldürdüğü ortaya çıktı. 2,5 sene boyunca serbest gezmesinin ardından 21 Kasım 2020 tarihinde tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla tutuklanmıştı. Vicdansız kocanın 2,5 sene boyunca şehir şehir ülke ülke gezdiği görüldü.

Eşi öldükten 2 ay sonra Türkiye turuna başlayan Hakan Aysal ilk olarak Kuşadası'na sonra İzmir'e daha sonra tekrar Ölüdeniz’e gitmiş. 2019 tarihinde eşini öldürdü yerden bir fotoğraf paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye turuna Bursa, Ankara, Kocaeli, Bolu, Alanya, Isparta, Afyonkarahisar, Çankırı, Sakarya, Muğla, Ören, Fethiye, Kaş, Yalova, Abant ve İstanbul'a giderek devam etti.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflardan birinde Özbekistan’ın başkentinde günlüğü 1326 lira olan lüks bir otelde konakladığı görüldü. Tatiline ara verdikçe İstanbul'da perde dikim atölyesinde çalışmaya devam etti. Vicdansız kocanın yaptığı olan sosyal medyada duyulunca vatandaşlar adeta şok oldu ve bu kişiye lanetler yağdırdı.

Hakan Aysal hakkında, "kasten öldürme", "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "tasarlayarak öldürme", "eşi kasten öldürmek", "gebe olduğu bilinen kadını öldürme" suçlarından iddianame hazırlandı ve Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi bu iddianameyi kabul etti.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021, 17:00