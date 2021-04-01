Sigaraya Zam Mı Geldi? 1 Nisan Güncel Sigara Fiyatları 2021

Gündemde yer alan ilk konular arasında sigara fiyatına zam gelmesi yer aldı. Vatandaş ilgili konu hakkında internet üzerinden araştırmalar yapmaya başladı ve güncel zam oranlarını merak etti. Kamuoyu tarafından bilindiği üzere önceki aylarda sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları tekrardan düzenlenmişti. Bu karar resmi gazetede duyurulmuş ve vatandaşın ilgisini çekmişti. Yeniden düzenlenen ÖTV ve maktu vergi oranları ile birlikte sigara zammı konusu da gündeme geldi ve sosyal medyada önemli bir yer tuttu. Yapılan paylaşımlar sonrasında güncel oranlar ve zamlı sigara fiyatları merak edildi. Yapılan iddialar karşısında herhangi bir şirketten sigara zammı ile ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Peki 2021 güncel fiyatlarda sigaraya bir zam uygulandı mı?

2021 güncel sigara fiyatları ve sigaraya uygulanan zam en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Açıklanan tabloya göre 2021 senesi Ocak ayının güncel sigara fiyat listesini sizler için derledik.

Kent D-Range: 15 TL

Kent N-Range: 18 TL

Kent: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro: 18 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti Blu: 15 TL

Muratti: 16 TL

Lark: 15 TL

L&M: 14,00 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Rothmans: 14 TL

Winston Slender: 15 TL

Maltepe: 14 TL

Winston: 16 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Camel: 15 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

LD: 14 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Samsun: 14 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

BAT Grubu tarafından açıklanan rakamlara göre 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren bu sigara fiyatları geçerli olacak. Sigaraya ne kadar zam geldi sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Sigaralara 50 kuruş ile 1 lira arasında bir zam yapıldığı görülüyor. ÖTV düzenlemesi sonrasında yeni zamlı sigara fiyatları raflarda uygulanmaya başlanacak. BAT grubu sigaralara zam gelirken, diğer markalara da zam haberlerinin önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 02:52