Şifresiz Galatasaray Göztepe maçı izle Bein Sports GS Göztepe jestyayın justin tv şifresiz maç izle

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Şifresiz Galatasaray Göztepe maçı izle Bein Sports

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CANLI MAÇ Galatasaray - Göztepe

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray - Göztepe maçı sahne alıyor! Teknik direktör Fatih Terim'in kulübede yer alamayacağı maçta Galatasaray, Göztepe'yi ağırlıyor! Galatasaray Göztepe maçı saniyeler içinde başlayacak ve futbolseverler merakla maç saatini bekliyorlar. Galatasaray mı yoksa Göztepe mi? Kritik haftada gülen taraf kim olacak? Liderlik koltuğuna yerleşmek isteyen Galatasaray, çıkış arayan Göztepe'ye karşı! Galatasaray - Göztepe CANLI MAÇ!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray Göztepe'yi konuk ediyor. Falcao, Babel gibi yıldız isimlerin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği gecede Galatasaray mı yoksa Göztepe mi galip gelecek? Önemli eksikleri bulunan iki ekibin mücadelesinde, Galatasaray'da Göztepe'de galibiyet için mücadele edecek! Son olarak Fatih Karagümrük'e kaybeden ve yaşadığı kayıpla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, 14. haftada Göztepe karşısında galip gelmenin peşinde. Liderlik koltuğunu Alanyaspor'dan devralmak isteyen Cimbom, ligin bir başka sarı kırmızılı ekibi Göztepe'ye karşı! Galatasaray - Göztepe canlı maç detayları haberimizin devamında sizlerle...

Galatasaray - Göztepe CANLI Maç

Galatasaray Göztepe maçı 22 Aralık Salı ( Bu Akşam ) saat 19:00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği Galatasaray Göztepe maçı Türk TelekoM Stadyumu'nda Koronavirüs önlemleri nedeniyle tamamen seyircisiz olarak oynanacak. Futbolseverler heyecanla maç saatini bekliyorlar. Zorlu maç öncesi Galatasaray'ın 23 puanı bulunuyor. Göztepe ise 18 puanda bulunuyor. Galatasaray - Göztepe maçı, beIN Sports HD 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Galatasaray Göztepe maçını yayıncı kuruluş Bein Sports 1 kanalından naklen izleyebilecekler.

Karagümrük maçında hakeme yoğun itirazı nedeniyle kırmızı kart gören ve tribüne gönderilen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim bu akşam kulübede olamayacak! Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Terim'in yerine Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin takımın başında Göztepe maçına çıkacak. Levent Şahin'li Galatasaray, Terim'in direktifleriyle Göztepe karşısında galip gelmek istiyor!

Galatasaray'da 6 Oyuncu Kadroda Yok

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun sakatlığı sürüyor. Halen hazır hale gelmeyen Falcao bu maçta da forma giyemeyecek. Öte yandan Ryan Babel'in de sakatlığı bulunuyor. Karagümrük maçının bitmesinin ardından kırmızı kart gören stoper oyuncusu Marcao da cezası nedeniyle Göztepe maçında oynayamayacak. Ayrıca ismi açıklanmayan 3 oyuncu da devam eden Covid-19 izolasyon süreçleri nedeniyle bu akşam kadroda yer almayacaklar.

4 Oyuncu Sınırda

Galatasaray'da bu akşam Göztepe maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyorlar. Arda Turan, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, bu akşam sarı kart görmeleri halinde ligin 15. haftasında zorlu Trabzonspor maçında görev alamayacaklar! Terim, bu akşam bu 4 oyuncusuna da Trabzonspor maçında görev alabilmeleri için kolay sarı kart görmemeleri gerektiğini iletti.

İki Takımda Çıkış Arıyor

Zorlu maçta Galatasaray'da Göztepe'de 3 puan için mücadele verecek! Geçen hafta Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin de kaybetmesi sonucu sıralaması değişmeyen Cimbom, bu akşam Göztepe'yi yenip 1. sıraya oturmak isteyecektir. Deplasman ekibi İzmir temsilcisi Göztepe ise son 2 haftada yaşadığı mağlubiyetleri unutturarak çıkışa geçmek için Galatasaray'ı yenmek zorunda! Zorlu maçta iki ekibe de başarılar.