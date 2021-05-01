Sıfır ve İkinci El Araç Alacaklar İçin Kötü Haber Geldi! Zam Kapıda

Satışlar yükselirken yeni kampanyalar da gelirken araç almak isteyen vatandaşları üzen bir haber de geldi. Binlerce vatandaş üzülecek ama araç alacaklar için zam kapıda!

İKİNCİ EL YA DA SIFIR OTOMOBİL ALACAKLAR KÖTÜ HABER

Sahibinden ya da firmadan otomobil almak isteyen vatandaşlar için kötü haber geldi. Salgın nedeniyle ortaya çıkan çip krizi büyümeye devam ediyor. Fiyatlar da derinden etkilenecek. BMW, Fiat, Mercedes, Renault ve daha çok bir dev üretime ara verdiklerini açıkladı. Araba fiyatlarının ise bundan etkileneceği kesin. Piyasa uzmanları ise büyük bir zammın ortaya çıkmasını bekliyor. İşte ayrıntılar haberimizde.

Araba üreticisi dev firmalar yarı iletken çip bulmakta sorun yaşıyorlar. Hatta bazıotomotiv firmaları tedarik sorunlarının kapıda olduğunu aktardı. Bu gidişle otomobil fiyatlarına büyük bir zam daha gelecek.

GALERİCİLERE GÖRE FİYATLAR ARTACAK

Gaziantep ikinci el otomotiv merkezindeki galericilerden biri olan Turgay Gümüş, bayramdan sonra fiyatlarda bir yükselme beklediklerini dile getirdi. Şu an da sıfır araçların üretilmediğini bu durum devam ederse ikinci el araçların fiyatları artacak dedi.

Çip üretiminde sorunun temel sebebi ise salgın. Salgın nedeniyle çip üretiminde büyük bir sorun yaşanıyor. Şu an fiyatlarda yükseleme olmasa bile Covid-19 salgının başında olduğu gibi bayramdan sonra tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle bir fiyat artışı olacağı beklenmekte.

OYDER DERNEĞİNDEN AÇIKLAMA

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin’de otomobil satışlarının tan kapanma döneminde devam etmesi için görüşmelere devam ettiklerini açıklamıştı. Hafta sonu kapatmalarında olduğu gibi tam kapanma döneminde de bayilerin araç satışı yapmaya devam edeceklerini açıkladı. Araç teslimi içinse belirsizliğin hala devam ettiği de eklendi.

KAPANMADAN SONRA TALEP ARTIŞI BEKLENİYOR

Genel Müdür Emre Ayyıldız’da tam kapanma da sıfır araçlar gibi ikinci el araçlarda da bir fiyat artışı beklediklerini açıkladı. Talep artışı fiyat artışını da beraberinde getirebilir.

Öte yandan yaz aylarının gelişi ile birlikte ikinci el otomobil piyasasında hem talepte hem de fiyat da bir toparlanma söz konusu.

FİRMALARDA ÜRETİM YENİDEN DURDU

Salgın nedeniyle tedarik zincirindeki sorunlar tekrar başladı. Dev araba üreticilerinden ise üretimin durduğuna dair açıklamalar art arda geliyor adeta. MitsubishiMotors, tarafından gelen açıklamaya göre dev şirket akıllı telefon, ev gereçleri, oyun konsolları ve daha birçok ekipmana yönelik çip talebinin artmasıyla sıkıntı çektiğini duyurdu.

Bu nedenle firma birçok fabrikadaki seri üretimini 16 bin adet azaltmaya hazırlanıyor. Gelecek ay ile birlikte dev firmanın üretim kesintisi 27 binin üzerine çıkacak. Diğer otomobil üreticisi Subaru’da bu ay üretimde 25 bine yakın bir kesinti yaşayacak.

Sadece bu iki Japon firma da değil Renault, Peugeot, Nissan, Audi ve Ford gibi daha birçok otomobil devi çip krizinden dolayı üretimde sıkıntı yaşamakta.

SORUNLAR BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Alman Mercedes-Benz üretici firması tarafından yapılan bir açıklamaya göre küresel anlamdaki çip krizi ikinci çeyrekte de satışları etkilemeye devam edecek. Volkswagen firması ise çip krizi nedeniyle ikinci çeyrekte daha büyük bir üretim kesintisi yapmaya hazırlanıyor.

Volkswagen İspanyol markası Seat başkanı Wayne, Tedarikçilerden ve Volkswagen içinde ikinci çeyrekte çok daha zorlu günler yaşayabiliriz buna hazır olmamız gerek dedi.