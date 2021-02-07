Sıfır Araçların Fiyatları Düştü! Markaların En Ucuz Sıfır Otomobilleri

Şubat ayının gelmesi ile birlikte otomobil markaları sıfır araçların fiyatlarına indirim yapmaya başladı. ÖTV zammı nedeni ile ikinci el fiyatlarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. Sıfır araç almayı düşünen vatandaşlar markaların en ucuz sıfır modellerini araştırıyor.

2020 yılında yapılan ÖTV zammı ile birlikte ikinci el arabaları fiyatları çok yükselmişti ve bu nedenle vatandaşlar sıfır araba almaya yönelmişti. Ocak ayından itibaren talep azaldı için ikinci el araba fiyatları da düşmeye başladı. İnsanlar tekrar ikinci el araba almaya yönelince markalar sıfır araçların modellerinde indirim yaptı. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin en çok hissedildiği pazarlardan biri olan otomotiv pazarında sıfır araç alımı tekrardan yükseldi. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar Şubat 2021 en uygun sıfır araç fiyatları merak etmeye başladı. Biz de sizler için 2021 yılında en uygun fiyata sıfır araç satan markaları ve bu modelleri araştırdık.

Haberimizin devamından markaların Şubat ayında tüm modelleri arasında en çok indirim yapılanları ve en ucuz modelleri göreceksiniz.

BMW

2020 Aralık BMW 118i 401 bin 300 lira

2021 Ocak BMW 118i 417 bin 700 lira

2021 Şubat BMW 118i 417 bin 700 lira

DACİA

2020 Aralık Dacia Sandero 158 bin 900 lira

2021 Ocak Dacia Sandero 158 bin 953 lira

2021 Şubat Dacia Sandero 159 bin 050 lira

CİTROEN

2020 Aralık Citroen C-Elysee 192 bin 500 lira

2021 Ocak Citroen C-Elysee 197 bin 500 lira

2021 Şubat Citroen C-Elysee 197 bin 500 lira

JEEP

2020 Aralık Jeep Renegade 289 bin 450 lira

2021 Ocak Jeep Renegade 304 bin 450 lira

2021 Şubat Jeep Renegade 304 bin 450 lira

PEUGEOT

2020 Aralık Peugeot 301 192 bin 500 lira

2021 Ocak Peugeot 301 204 bin 192 lira

2021 Şubat Peugeot 208 176 bin lira

KİA

2020 Aralık KIA Rio 139 bin 400 lira

2021 Ocak KIA Rio 156 bin 273 lira

2021 Şubat KIA Rio 142 bin lira

MERSEDES BENZ

2020 Aralık Mercedes A180 413 bin 500 lira

2021 Ocak Mercedes A180 386 bin 200 TL

2021 Şubat Mercedes A180 386 bin 200 TL

RENAULT

2021 Aralık Renault Clio 137 bin 900 lira

2021 Ocak Renault Clio 152 bin 900 lira

2021 Şubat Renault Clio 153 bin 050 lira

SEAT

2020 Aralık Seat Ibiza 161 bin 500 lira

2021 Ocak Seat Ibiza 170 bin lira

2021 Şubat Seat Ibiza 170 bin lira

VOLSWAGEN

2020 Aralık Volkswagen Polo 187 bin 300 lira

2021 Ocak Volkswagen Polo 188 bin 600 lira

2021 Şubat Volkswagen Polo 188 bin 600 lira

2020 Aralık Toyota Corolla 190 bin 900 lira

2021 Ocak Toyota Corolla 203 bin 600 lira

2021 Şubat Toyota Corolla 203 bin 600 lira

LAND ROVER

2020 Aralık Land Rover Discovery Sport 910 bin 626 lira

2021 Ocak Land Rover Discovery Sport 1.051 bin 242 lira

2021 Şubat Land Rover Discovery Sport 1.051 bin 242 lira

MİTSUBİSHİ

2020 Aralık Mitsubishi Space Star 178 bin 900 lira

2021 Ocak Mitsubishi Space Star 170 bin lira

2021 Şubat Mitsubishi Space Star 170 bin lira

SUZUKİ

2020 Aralık Suzuki Swift 216 bin 900 lira

2021 Ocak Suzuki Swift 199 bin 900 lira

NİSSAN

2020 Aralık Nissan Micra 181 bin 800 lira

2021 Ocak Nissan Micra 181 bin 800 lira

2021 Şubat Nissan Micra 181 bin 900 lira

SKODA

2020 Aralık Skoda Fabia 193 bin 900 lira

2021 Ocak Skoda Fabia 204 bin 900 lira

OPEL

2020 Aralık Opel Corsa 172 bin 900 lira

2021 Ocak Opel Corsa 172 bin 900 lira

2021 Şubat Opel Corsa 172 bin 900 lira

HYUNDAİ

2020 Aralık Hyundai i10 141 bin 600 lira

2021 Ocak Hyundai i10 156 bin 600 lira

2021 Şubat Hyundai i10 157 bin 450 lira

VOLVO

2020 Aralık Volvo V60 645 bin 715 lira

2021 Ocak Volvo V60 677 bin 238 lira

2021 Şubat Volvo V60 677 bin 238 lira

HONDA

2020 Aralık Honda Civic 231 bin 200 lira

2021 Ocak Honda Civic 285 bin 900 lira

2021 Şubat Honda Civic 285 bin 900 lira

AUDİ

2020 Aralık Audi A3 Sportback 421 bin 355 lira

2021 Ocak Audi A3 Sportback 421 bin 355 lira

2021 Şubat Audi A3 Sedan 403 bin 659 lira

FİAT

2020 Aralık Fiat Egea 123 bin 900 lira

2021 Şubat Fiat Egea Sedan Easy 130 bin 900 lira