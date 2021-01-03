Sıfır Araç Kampanyaları 2021 Ocak Ayında Sıfır Faizli Taşıt Kredisi İmkanı

Geçtiğimiz yıl pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte sıfır ve ikinci el araç fiyatları sert bir şekilde yükselmişti. Döviz kurunda yaşanan yükseliş, yeni araç modellerinin ülkeye giriş yapamaması, pandemi nedeniyle herkesin bireysel araca ihtiyaç duyması gibi sebeplerden dolayı otomobil fiyatları el yakacak tutarlara yükseldi. İkinci el araç fiyatlarının sıfırlar araç fiyatlarıyla yarış haline girmesi ise iç piyasada dengesizliklere neden oldu. Yeni bir araç almayı düşünen ancak bankaların uyguladığı yüksek taşıt kredisi faiz oranları yüzünden hayallerini erteleyenlere müjdeli bir haberimiz var. 2021 Ocak ayı itibariyle otomobil devleri sıfır faizli taşıt kredisi fırsatı sunuyorlar. Belirli bir tutar peşinat sonrasında, 24, 36 ve 48 ay vadeli sıfır faizli taşıt kredisi kullanabilirsiniz.

SIFIR ARAÇ KAMPANYALARI

Yeni yılda sıfır araç kampanyaları konusunda ilk adım ünlü otomobil firması Ford'dan geldi. Ford Her Şey Dahil Finans Paketi alan müşterilere modellere göre değişiklik gösteren faiz oranı fırsatı sunuluyor. Ford marka otomobil alacaklar için uygulanan kampanyalar şu şekilde:

Ford Focus model araç alımlarında müşterilere 75.000 liraya kadar 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi veriliyor.

Yeni Ford Kuga modeli için 120 bin lira, 12 ay vade, yüzde sıfır faiz,

Ford Puma model otomobil için 120 bin TL, 24 ay vede, yüzde sıfır faiz,

Ford Fiesta, Ecosport, Mondeo, S-Max ve Galaxy modelleri için 60 bin TL, 24 ay vade imkanıyla yüzde 0.99 faiz oranıyla kredi,

Tourneo Courier Journey model araçlarda 130 bin TL, 12 ay vadeli yüzde 0.49 faiz oranıyla taşıt kredisi imkanı sunulmaktadır.

2021 Honda Kampanyaları

Honda Türkiye resmi internet sitesinde yayınlanan kampanya bilgilerine göre; Civic Sedan modeli 12 ay vade, 60 bin TL, yüzde 0.49 faiz oranıyla müşterilerin hizmetine sunuluyor. Honda Civic Hatchback modeli içinde aynı kampanyayı uygulamaktadır.

Toyota, Renault, Nissan, Volkswagen, Opel, Fiat sıfır araç kampanyaları ise güncellenmektedir. Firmaların resmi internet sitelerinde kampanyaların güncellendiği, yeni fiyat listelerinin ve 2021 yılı için hazırlanan sıfır araç kampanyalarının önümüzdeki günlerde duyurulacağının bilgisi paylaşılıyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 20:57