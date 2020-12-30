Sibirya Soğukları İçin Tarih Verildi!

Yeni yıla sayılı günler kala meteorolojinin kar uyarıları gelmeye devam ediyor. Ülkenin bazı kesimlerinde kar yağışı devam ederken, Hava Forum sitesinde dikkatleri üzerine toplayan bir analiz yayımlandı. Sitede yapılan analizde ise Sibirya soğuklarının yakın bir tarihte geleceğine dair bir görüş bulunuyor. Yapılan analizde 18 ile 22 Ocak tarihleri arasında Türkiye'de etkili olacağı ve yoğun kar yağışı beklentisi olacağı öngörüler arasında.

2021 yılına sayılı günler kala meteoroloji tarafından yapılan mevcut değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri için parçalı yer yer çok bulutlu olacağına dair, Kıyı Ege ve Edirne, Çanakkale ili, Balıkesir'in batı kesimi, Antalya ve Isparta'nın güney kısmı ve Burdur'un doğusunun ise aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olacağına diğer yerlerde ise hava durumunun az bulutlu ve açık geçeceği tahminler arasında.

Sabah ve gece saatleri için ise, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı ile beraber sis ve puslanma bekleniliyor. Diğer yandan ise yarın da Marmara bölgesi için yağmur bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığına ilişkin, olağanüstü bir hava durumu beklenmiyor, yurt geneli için mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlü olmak üzere, Güneydoğu Anadolu bölgeleri için kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra ise orta kuvvette, Marmara bölgesinin batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olmak üzere saatte hızı 30-50 km'ye varan rüzgar eseceği tahminler arasında.

Diğer yandan ise Hava Forum sitesinde yer alan bilgilere göre; 2012 senesinde kıyı bölgelerde yaşanan sert kış ve kar yağışı bu senede benzer şekilde devam edecek

Öngörülere göre; 2021 yılı Ocak ayının son günlerine doğru yaşanacak hava durumu hareketleri, kıyı kesimlere bol miktarda kar yağışı bırakabilir.

Sibirya Soğukları 18-22 Ocak Tarihleri Arasında Etkili Olacak

Analizde yer alan bilgiye göre, Sibirya soğukları için 2021 yılı Ocak ayının 2. yarısında Doğu Avrupa da etkili olacağını tahmin edilirken, 18 ile 22 Ocak tarihleri arasında Türkiye'yi etkisi alacağına ilişkin tahminler mevcut.