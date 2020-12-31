SGK’dan Müjde! Vatandaşların beklediği haber geldi

Çalışma hayatına erken dönemlerde başlayan vatandaşlar her alandan geçer not aldıkları halde yaşları emekliliğe genç bulunmaktadır. Bu da emeklilik için yaşı bekleyen bir kesimin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Resmî kurumlardan gelen açıklamalar artık bu sorunun yaşanmayacağına yönelik umutları artırmıştır.

Erken Emeklilik İçin Şartlar

Erken emeklilik şartlarını sağlayan vatandaşlar artık yaşları tutmasa da emekli olabilmektedir. Bu sistemin sağlanması geriye çekme olarak bilinen bir sistemden istifade edilmesi ile mümkün olmaktadır. Ek olarak aşağıda sayılacak olan şartların tümünün sağlanması da lazımdır. Resmî açıklamalar emeklilik şartlarını;

Minimum 1800 gün prim yatırmış olmak,

Minimum 10 yıl sigortalı olmuş olmak,

4/A kapsamına girenlerin işlerinden ayrılması,

4/B kapsamında olanların ticari faaliyetlerine devam etmemesi ve prim borçlarının olmaması,

4/C kapsamında olanlar için görevden ayrılmış olmak,

Erken emeklilik başvurularını sağlık kuruluna yapanlar için en az %60 iş gücü kaybının olduğunun kesinleştirilmesi gerekmektedir.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara Müjde

Vatandaşların erken emekli olmak için hastalık mazeretlerinin olması da gerekmektedir. Ancak bu kapsamda her hastalık geçerli değildir. Resmî kurumlar geçerli olan hastalıkların listesini yayımladığı için konu hakkında herhangi bir karışıklık da yaşanmamaktadır. Erken emekliliğin hastalık nedeni ile gelmesi kapsamında;

Kanser türleri,

Demans,

Sara,

Parkinson,

Beyin tümörü,

MS,

Bipolar bozukluk,

Şizofreni gibi rahatsızlıklar ana neden olarak kabul edilmektedir.

Yeni Sistemde Nasıl Emekli Olunur?

Hastalığın kişilerde olduğunun resmi doktor raporu ile kanıtlanmış olması bu kapsamda en önemli noktalar arasında sayılmaktadır. Sadece bahsedilen hastalıklar değil kazalar neticesinde organ kayıpları yaşamak dakta geçerli kabul edilmektedir. Bireylerin bu konuda kesin neticeler alabilmek adına çalıştıkları kurumla irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Emeklilik otomatik olarak işleyen bir sistem olarak görülmemektedir. Özellikle erken dönemde gerçekleştirilecek olan emeklilik durumunda kişilerin istekleri çok önemlidir. Bu neden yüzünden kimler erken emekli olacak ya da nasıl erken emekli olurum gibi konularda bireysel hareket gerekmektedir. Bu çerçevede görev yapılmakta olan kuruma bir başvuru yapılması beklenmektedir.

Çalışanların erken emekli olmak için verecekleri dilekçeler resmi makamlar tarafından incelenmektedir. Dilekçede erken emeklilik için zorunlu nedenler bulunuyorsa kanıtlanması lazımdır. Bundan kaynaklı olarak hastalık yüzünden emekli olmak isteyenler doktor raporlarını dilekçelerine eklemelidir. Herhangi bir ek neden bulunmaması halinde ise ana şartların taşınıp taşınmadığına bakılmaktadır. Kabul gören dilekçeler kısa sürede emeklilik getirmektedir.

Yaşa Takılmadan Emekli Olmak

Çalışanların büyük bir bölümü emeklilikte yaşa takılanlardan oluşmaktadır. yani bireyler aslında sigorta ve prim açısından emekliliğe uygun görülmektedir. Ancak henüz yaşları genç olduğu için emekli olma şansı elde edememektedir. Yetkili kurumlar bu alanda da gerekli olan çalışmalara başlamıştır. Böylelikle erkeklerde ve kadınlarda farklı şekillerde emeklilik zamanını öne çekmek mümkün hale gelmiştir.

Askerlik borçlanmasına gitmek,

Doğum borçlanmasına gitmek, emeklilikte yaşa takılma sorununu ortadan kaldırmaktadır.

Farklı sistemler olması emeklilik zamanını farklı zamanlarda öne çekmektedir. Kadınlarda bu zaman dilimi altı ila sekiz yıla kadar çıkabilmektedir. Erkekler de aynı şekilde askerlik borçlanması üzerinden iki seneye kadar erken emekli olabilmektedir. Bu alanda en önemli konu sigorta tarihinin ne zaman başladığıdır.