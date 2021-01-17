SGK Uyardı! Son Gün 1 Şubat!

Sosyal Güvelik Kurumu’ndan vatandaşları uyarı! Başvuruları için son gün 1 Şubat!

SGK İl Müdürü olarak görev yapan Ünal Kaya uyardı! Vatandaşlar için son şans 1 Şubat! Kaya, yapılandırma fırsatları için son tarihin 1 Şubat olduğunu vatandaşlara anımsattı.

SGK İl Müdürü Ünal Kaya, vatandaşlar için başvuru süreçlerinin uyarıldığını son başvuru tarihinin 1 Şubat 2021, ilk taksit ödemesinin ise 31 Mart 2021 dönemine kadar uzatıldığını duyurdu.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR

Sigortalı çalışanlarımız ve işverenler 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Başvurular ise e-sigorta, e-devlet gibi internet üzerinden kolayca bu platformlar üzerinden yapılabilecek.

Yine vatandaşlar bizzat Sosyal Güvenlik Kurumlarına giderek de başvurularını yapabilirler.

Vatandaşlarımız eğer 31 Ağustos 2020 dönemi ve öncesine dair sigorta primleri, sağlık primler, işsizlik primleri, idari para cezaları ya da meslek hastalığı sonucu rücu alacakları, yersiz ödenen gelirden alacakları gibi vatandaşlar borçlarını ödeyebilecekler. Ünal Kaya tarafından yapılan açıklamalara göre vatandaşlar borçlarını tek taksitte vata ikişer aylık periyodlarda da ödeyebilir. Vatandaşlarımız borçlarına göre 6 aydan 18 kadar da vade seçeneklerinden yararlanabilecekler.

GÜÇLÜK ÇEKMEDEN EMEKLİ OLUNABİLECEK

Ünal Kaya, SGK ile kamu bankaları arasında imzalanan kanuna göre emekli olabilecek vatandaşlarımızın protokol ile yapılandırılan borcu ödemesi halinde aylık sigortalarının bağlanacağını ve bu sayede ödeme güçlüğü çekmeden emekli olma fırsatı yakalayabileceklerini açıkladı.

Ünal Kaya, vatandaşlarımızın bu fırsattan yararlanmak için yapılandırma başvurularını önce Sosyal Güvenlik merkezlerine daha sonra buradan alınacak ilgili yazılı ile kamu bankalarından biri olan (Ziraat Bankası, Halk Bank ya da Vakıflar Bankası) başvurması gerektiğini anlattı.

GECİKME ZAMMI YOK FAİZ YOK

Ünal Kaya aynı zaman da bu imkân ile vatandaşlarımızın anapara borçları için herhangi bir gecikme zammı ya da faizi ödemeyeceğini bunun yerine borçların Yİ-ÜFE (Yurtiçi Fiyatları Endeksi) ile güncelleneceğini açıklandı.

Peşin ödemelerde ise Yİ-ÜFE’nin %90 oranını, iki taksitte ödemelerde ise %50 oranı silinecek.

Vatandaşlarımızın ikiden kez taksitlerini ödememeleri ya da eksik ödeme yapmaları durumunda ise yapılandırma bozulacak.

GSS BORÇLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULU YOK

Genel Sağlık Sigortası borçları içinse başvuru koşulu aranmamaktadır. Ağustos 2020 dönemi ve öncesine ait tüm genel sağlık sigortası borçları otomatik şekilde yapılandırılmakta.

Eğer vatandaşlarımız 30 Nisan 2021 dönemine kadar borçlarını tamamen kapatırlarsa borca dair olan gecikme cezaları ve faiz oranları da siliniyor.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 15:00