SGK Harekete Geçti! Annelerin Hesabına 3 Bin TL Yatırılacak

Proje kapsamında ilk önce yedi ilde çalışan annelere destek sağlanmıştır. Sağlanan destekle birlikte annelerin çocuklarına bakım sırasında karşılarına çıkan masrafların hafifletilme amacına ulaşılmıştır. Üstelik ödeme için belirlenmiş olan rakamların senelik şekilde artması da beklenmektedir.

Çalışan Anneler İçin Kreş Desteği

Çalışan annelere yardım kapsamında verilen kreş desteği sayesinde annelerin farklı bakım yöntemlerini araştırmalarına gerek kalmamaktadır. Üstelik kreş başlığı oldukça geniş olarak algılanmaktadır. Örneğin işe gittiği zamanlarda çocuklarını bakımevlerine bırakan anneler de aynı yardımdan rahat bir şekilde istifade edebilmektedir. Burada temel alınan konu okulöncesi özel eğitim kurumlarından herhangi birinin tercih edilmiş olmasıdır. Eğitim kurumlarının verdiği hizmetler karşılığında istenen para miktarının belli kısımları devlet desteği ile sağlanmış olmaktadır. Üstelik resmî kurumlardan elde edilmiş olan bilgilere göre çocukların var olan kırtasiye masrafları için de destek almak mümkündür. Bu çerçevede hizmet dağarcığının geliştirilmesi için çalışmalar halen devam etmektedir.

Kadının Çalışması İçin Teşvik!

Destek Kapsamına Kimler Girecek?

Kadınların çalışmaya devam etmesi için2017 yılından bu yana devam etmektedir. İlk olarak verilen yardımların 100 € olacak şekilde ayarlandığı bilinmektedir. Genel kreş masraflarından sonra kırtasiye masrafları için de geçerli olan yardımlar sayesinde kadınların çocuk bakımı için işlerinden feragat etmelerinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Böylelikle hem kamu sektöründe hem de özel sektörde daha çok kadın çalışana yer verilme amacı gerçekleştirilmektedir. Destekten yarar sağlanabilmesi açısından kadınların açıklanacak olan özelliklere sahip olmaları lazımdır. Ancak şartları taşıyor olmak yardımı otomatik olarak almak demek de değildir. Bu tür yardımlar ancak başvuru sonrasında gerçekleşmektedir. Yardıma ihtiyacı olanlar mutlak suretle resmi ve bireysel olarak başvuruda bulunmak zorundadır.

SGK çalışan anne yardım kapsamına her çalışan anne girmemektedir. Resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamalar sayesinde kimlerin net şekilde yardım alabileceği belirlenmiş olmaktadır. Öncelikle 0 ila 60 ay arasında küçük çocuğu olanlar destek kapsamına alınmaktadır. Buna ek olarak doğum öncesinde çalışmış olduğu işyerine yeniden dönmek isteyen anneler de yardım kapsamına istekleri çerçevesinde girmektedir. Var olan desteğin kapsamına gündüz bakımevleri ve kreşler dahil edilmektedir. Detaylı açıklamalar dikkate alındığında resmi olarak okulöncesi eğitimi veren kurumların masraflarının da belli kısımlarının devlet tarafından karşılandığı ortaya çıkaktadır. Aylık olarak yinelenen destek miktarına eklenen kırtasiye destek miktarı ise tek kereliktir. Bu sayede toplu alışverişlerin yapılması da sağlanmış olmaktadır.

Destek Süresi Ne Kadar?

Destek süresi olarak gelen açıklamalardan çocukların 24 aya kadar mali destek alabileceği görülmektedir. 72 aylık olan ve okula başlayan çocuklardan destek geri çekilmektedir. Buna ek olarak farklı şartların sağlanmış olması da istenmektedir. SGK çalışan anne yardımı şartları arasında anne ve çocuğun aynı evde oturuyor olması yer almaktadır. Aynı şekilde kadınlar 4/a kapsamında çalışmadıklarında ya da sigortaları yoksa bu mali yardımdan istifade edememektedir. Yardım şartlarından bir diğeri de brüt aylık miktarı ile alakalıdır. Asgari ücretin iki katı üzerine kazanç sağlayan anneler SGK ilgili kurumlarından verilmekte olan bu yardıma başvurmaları halinde olumlu yanıt alamayacaklardır.