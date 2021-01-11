SGK Girişi Olanlara Müjde! 2150 TL Ödeniyor! ATM'den Çekiliyor!

SGK girişi olanlar emekli olabilmek için uzun seneler çalışmak zorunda kalmaktadır. Olağan üstü durumlar hariç tutulmak üzere emeklilik için;

Yaşın dolması,

Prim ödemelerinin tamamlanması,

Sigorta ana şartlarının geçerli olarak sağlanması şartları aranmaktadır.

Ancak özellikle son yıllarda geç yaşta sigorta sahibi olan pek çok vatandaş olduğu ortaya çıkmıştır. Bu da şimdilerde yaşları gelmiş olmalarına karşın gün sayısını tamamlayamadıkları için emekli olamadıkları anlamına gelmektedir. Devletten bu durumda olan vatandaşlara yardım paket önerisi gelmiştir. Böylelikle emekli olamayanlar maddi destek temin edebileceklerdir.

Emekli Olamayanlara Müjde Geldi!

Sigorta prim ödemelerinin tamamlanabilmesi için belli gün ve sene kıstasları bulunmaktadır. Normalde 15 senelik prim borcunu ödemiş olan kişiler emeklilik dilekçesi verme hakkını elde etmiş olmaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği üzere emeklilikte yaş ve sigorta şartlarının da sağlanması gerekmektedir.

Bahsedilen kişilerin emekli olamama nedenleri diğer iki şarttan birini sağlayamamaları olarak açıklanmaktadır. Gelen müjdeli haberler emekli olamayanlara maddi destek sağlanacağı kesinleşmiştir. Açıklanan neden kapsamında emekli olamayanlar maddi destekten başvuruları çerçevesinden yarar sağlayabilecektir. Şartlara uygun olmasına karşın başvuru yapmamış olanlara herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir.

Destek Ödemeleri Alınabilecek!

için öncelikle başvuruların hatasız bir şekilde yapılması istenmektedir. Her SGK girişi olan kuruma başvuruda bulunamamaktadır. Alt başlık üzerinde detaylandırılacak olduğu üzere kimlerin başvuru yapabileceği açık bir şekilde belirtilmiştir. Bunun haricinde başvurular için SGK şahsen gidilip bir dilekçe yazılmasını istemektedir.

Destek ödeme alımlarının aylık şekilde yapılacağını zanneden bir kesim de bulunmaktadır. Lakin resmi olarak gelen açıklamalar ödemelerin aylık olmadığını kesinleştirmiştir. İlgili şartları sağlayanlar için 2.100 TL destek yardımı 3 ayda bir olacak şekilde verilecektir. Belirtilen hesaplara yatırılan paraların çekimi için banka ya da PTT ziyaretlerine gerek bulunmamaktadır. Tercih edenler banka kartları üzerinden ATM’ler aracılığı ile paralarını istedikleri zamanlarda çekebileceklerdir.

Destek Ödemesi Alım Şartları Nelerdir?

Emekli olamayanların SGK destek ödemesi alabilmeleri için belli şartları olduğu açıklanmıştır. Şartların birinin bile sağlanamaması demek destek ödemelerinin alınamaması demektir. Bu neden yüzünden açıklanacak olan tüm şartlar detaylı bir şekilde incelenmek zorundadır. Başvuru yapabilmek için;

65 yaşında ya da daha üzerinde olunması,

Henüz emekli olunmamış olması,

Prim ödemelerinin 10 sene boyunca eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir.

Gerekli olan şartları sağlayıp 3652 günlük SSK prim ödemesine sahip olan kişiler istedikleri ödemeyi temin edebileceklerdir. Bunun için başvuru sırasında kendilerinden istenen adımları eksiksiz olarak atmaları lazımdır. Ayrıntılı olarak açıklanacak olan başvurularda hatalı hareket edilmesi halinde de ödeneklerin alınmasında sorun çıkabilmektedir.

Destek Ödemesi Nasıl Alınır?

Kişiler için çalışanlara yardım parası almak mümkün olduğu kadar basit hale getirilmiştir. Bu sayede hemen herkesin sistemden istifade edebilmesi beklenmektedir. Ödemeleri alabilmek için bağlı olunan ildeki ya da ilçedeki sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumlarına gidilmesi gerekecektir. Gerçekleştirilecek olan müracaatlarda bireysellik çok önemlidir. Başkasının yerine de başvuru iletimi gerçekleştirmek olanak dışı olarak tanımlanmaktadır.

Kişiler başvuru sırasında görevliler tarafından yönlendirilmektedir. Başvuru işlemlerinde iletişim, banka ve adres bilgilerinin de doğru bir şekilde verilmesi önemlidir. Ayrıca ek bilgi talepleri de gelebilmektedir. Bu nedenler yüzünden hazırlıklı hareket edilmesi lazımdır. Başvuruları onaylanan bireylerin ödemeleri otomatik olarak yapılmaya başlanacaktır. ATM’lerden de çekilebilen destek ödemesi için ek başvurular yapılmasına gerek yoktur. Emekli olunana kadar her 3 ayda bir yatırım işlemi devam edecektir.