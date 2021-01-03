SGK Duyurdu! Anne ve Babalara 2.638 Lira Nakit Ödeme Yapılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu her geçen gün farklı duyurularla çalışanların içlerini rahatlatmıştır. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde annelere verilecek olan destek paketi hakkında açıklamalar gelmiştir. Belirlenen pilot illerde yaşayan ve şartları taşıyan anneler aylık 100 € maddi destek temin edebileceklerdir. Bu kapsamda sevindirici haberlerden bir diğeri de anne ve babalara özel şekilde gelmiştir.

Açıklanacak olan şartları sağlayan anne ve babalar SGK ile birlikte 2.638 TL alabilecek. Sizler için paketin detaylarını derledik. Ödeme nasıl alınır, nasıl hesaplanır gibi soruların tüm cevapları içeriklerimizde gizli.

SGK Resmi Duyuruyu Yaptı!

Çalışan anne ve babaların çocuklarına daha iyi şartlarda bakabilmeleri için 2016 yılından bu yana pek çok uygulama devreye girmiştir. Yarım gün çalışma da bunlardan biridir. Böylelikle anne ya da babalar yarım gün çalışarak çocuklarını büyütme şansını başkalarına vermemiş olmaktadır. Çalışan anne babalara müjde niteliği taşıyan haberler sayesinde tarafların iş yaşamlarına son vermelerinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Gerçekleştirilecek olan ödemeler de aslında bahsedilen sistem ile alakalıdır. Çünkü yarım gün çalışma konusu yeterince kişi tarafından bilinmemektedir. Bu durum haber duyurularının yapılmamasından ya da yeterince araştırılmamasından kaynaklanmaktadır. Ancak anneler doğum sonrasında kullandıkları izin neticesinde maaş alımına devam edebilmektedir. Tabi bunun için paket kapsamına giriş hakkı kazanılması gerekmektedir.

Anne ve Babalar 2.638 TL Ödeme Alacak!

Anne ve babalara 2.638 TL ödeme içeren yasa ve paket açıklamaları SGK tarafından yenilenmiştir. Bu kapsamda işlemler annenin doğum izni kullanmaya başlaması ile açıklanmaktadır. Kadınların doğum izninde farklı tercihler üzerinden karar vermeleri mümkündür. Zira doğum öncesi ve sonrasında toplam olarak 8 haftadan oluşan bir analık izni resmi olarak kadınlara tanımlanmaktadır.

2.638 TL Ödeme Nasıl Yapılacak?

Analık izni kapsamına giriş yapılabilmesi için kadınların sigortalı şekilde iş hayatlarına devam etmeleri gerekmektedir. Doğumdan sonra kamu kurumlarında çalışma hayatına başlayanlar da ilgili izinlerden istifade edebilmektedir. Kadınlar için ücretli ve ücretsiz olmakla birlikte iş hayatına iki seneye kadar ara vermek hakkı tanımlanmıştır.

Çalışan anne ve babalara 2.368 TL maddi yardım ödemeleri otomatik olarak hesaplara yatırılmaktadır. Bunun hesaplamaları ise annelerin çocuk sayısı üzerinden yapılmaktadır. SSK kapsamında iş hayatına devam eden bir annenin analık izni bittikten sonra iki aylık yarım gün çalışma hakları bulunmaktadır.

İki aylık çalışma hakkı;

İlk doğum için 15 + 15 gün,

İkinci doğum için 4 ay boyunca 15 gün,

Üçüncü ve sonraki doğumlar için ise aylık 15 gün yarım çalışma şeklinde tanımlanmıştır.

Kadınların çocuklarının engelli olarak dünyaya gelmesi halinde yarım çalışma hakları 12 ay için her aya 15 gün olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu sayede çalışma saatlerine göre ücret tanımlaması yapılmaktadır.

Anne ve Babalar İçin Gerçekleştirilecek Ödemede Hesaplama

Anne ve babalara çocuk yardımı kapsamındaki hesaplamalar öncelikle gün bazında yapılmaktadır. Ancak bu hesaplamalarda asıl detaylar asgari ücret ya da İŞKUR kaydının bulunması gibi alanlarda kendini göstermektedir. Özellikle İŞKUR kaydı olmayanlar bahsedilecek olan miktarları temin edemeyeceklerdir. Bundan ötürü kayıtların zaman kaybetmeden yaptırılması tavsiye edilmektedir.

Duruma örnek vermek gerekirse 2020 yılı için 2.324 TL asgari ücret ödemesi yapılmıştır. Bu ödemelerde 1.162 TL’lik tutar iş veren tarafından ödenmektedir. Geriye kalan 1.476 TL’lik miktar ise anne ve babalara İŞKUR tarafından teslim edilmektedir. Böylelikle çalışan anne ve babalar net olarak 2.639 TL maaş almış olmaktadır. Rakamlar 2021’de artış da gösterecektir.