SGK'dan Emekli Kararı! Emekli Olmak İsteyen Herkesi İlgilendiriyor

Emeklilik, belli şartları taşıyan kimselerin çalışma hayatlarına son vermeleri olarak tanımlanmaktadır. Çalışma hayatı devam etmemesine karşın bu tür kişiler hem düzenli aylık alma hem de sağlık hizmetlerinden istifade etme şansına sahiplerdir. Üstelik emekliler için de;

Promosyon ödemeleri,

Bayram ikramiyeleri,

Aile yardımları gibi ek ödemeler temin etmek mümkündür.

Emekli bireyler özellikle maaşlarını çektikleri bankadan kolay bir şekilde kredi de alabilmektedir. Emeklilik hayatı bir nevi sigorta olarak da görülebilmektedir. Bu neden yüzünden pek çok insan emeklilik, erken emeklilik veyahut isteğe bağlı emeklilik sistemleri üzerinden araştırmalar yapmaktadır.

İsteğe Bağlı Emeklilik Sistemi!

Normal şartlar altında emekli olmak sigortalı bir işte çalışanlar için sorun yaratmamaktadır. Zira çalışanların sigorta prim ödemeleri işverenler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sayede herhangi ek bir ödeme yapmak zorunda kalmayan çalışanlar;

Yaş,

Sigorta,

Prim şartlarını tamamladıktan sonra emekli olabilmektedir.

Ancak emeklilik sadece çalışanlara verilen bir hak değildir çalışmayanlar ya da sigortalı olarak çalışmayanlar da emekli olabilmektedir. Bunun için isteğe bağlı emeklilik sistemi devreye alınmıştır. Yaşlılık zamanlarında düzenli gelir temini için kişiler bireysel olarak sigorta prim ödemelerini yapmaktadır. Yukarıda verilen şartların tamamlanması halinde çalışmayanlar da emekli olma şanslarını ellerine almış olmaktadır.

İsteğe Bağlı Emeklilik Şartları Nelerdir?

Normalde çalışanlar mesai saatlerine daimî olarak uymaktadır. Bu da emeklilik sisteminin otomatik olarak işlemesini sağlamaktadır. İsteğe bağlı emeklilik şartları ise ayda otuz günden az olarak çalışan kişiler içindir. Açıklanacak olan şartları taşıyan bireyler böylelikle emeklilik sorunu yaşamadan yollarına devam edebilmektedir. Resmi birimler tarafından açıklanan şartlar arasında;

5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigorta kapsamında olacak işlerde çalışmamak,

Sigortası olanlar için bir ayda 30 günden az çalışmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Malullük ya da yaşlılık aylığı almamak olarak devam etmektedir.

İsteğe Bağlı Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sayılan şartlar herkes için geçerliliğini devam ettirmektedir. Bu neden yüzünden sistem başvurusu yapmadan önce şartların değerlendirilmesi önerilmektedir. Böylelikle geçerli olarak gerçekleştirilen başvurulardan sonra ret yanıtı alma ihtimalleri sıfırlanmış olacaktır.

İsteğe bağlı emeklilik sistemi yukarıdaki şartlara uyum sağlayan kişiler için otomatik olarak başlatılmamaktadır. Çünkü bu sistem primlerin bireysel şekilde ödenmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedene bağlı olarak sistemin işlerlik kazanabilmesi adına şahsi başvuru yapılması şartı eklenmiştir.

Kişiler sistem başvurularını hızlı bir şekilde tamamlayabilmektedir. Başvurular ikamet adreslerinde yer alan;

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine,

Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılabilmektedir.

Kişiler isteğe bağlı emeklilik başvurusu için yönetmelik ekinde yer alan “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” bulundurmak zorundadır. Bir aylık çalışma süreleri otuz günden az olanların başvuruları için bir kuruma gitmelerine gerek yoktur. Bu kapsamda yer alan bireyler işlemlerini direkt olarak e-devlet üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Çünkü ikinci grupta olanlara yeni bir sigorta oluşturulmamaktadır. Sistem tamamlamaya yönelik hareketler içermektedir.

İsteğe Bağlı Emekliliğin Sonlandırılması

İsteğe bağlı olarak gerçekleştirilen sigortalı olma durumu sona erdirilebilmektedir. Bunun için de başvurularda olduğu gibi bir dilekçe hazırlanması lazımdır. Dilekçelerini hazırlayan kişiler başvuru yaptıkları kurumlara belge teslimlerini bireysel olarak gerçekleştirmektedir.

İsteğe bağlı sigortalılar sonlandırma işlemleri sırasında kurum memurları tarafından yönlendirme alabilmektedir. Zaten bu neden yüzünden işlemler zor olarak görülmemektedir. Hatta kuruma gitmeden önce telefonla arayarak bilgi temin etmek de mümkündür. Bu sayede iptal taleplerinde dilekçede herhangi bir ek olup olmayacağı da önceden öğrenilmiş olmaktadır. Belgeleri tam olarak kurumlara gidenlerin işlemleri minimum süre içerisinde sona erdirilmektedir.