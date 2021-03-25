SGK Binlerce Kişiyi İlgilendiren Emekli Dilekçesine İlişkin Yeni Genelge Yayımladı!

Anayasa mahkemesinin iptal kararı almasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik dilekçesi ne ilişkin yeni bir genelge yayınladı. Yeni genelgeye göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce emeklilik dilekçesi veren ancak dilekçe vermiş olduğu tarihte çalışmaya devam ettiği sonradan tespit edilen kişiler için haklarında işlem yapılmayacak ve bu kişilerin aylıkları ödenmeye devam edilecek.

Anayasa Mahkemesi'nin 3 Mart tarihli almış olduğu karar ile, emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılmayı zorunlu hale getirilen hüküm iptal edildi. SGK bunun üzerine Anayasa Mahkemesi kararı sonrası uygulamaya açıklık getirmek amacıyla genelge yayınladı.

Yayınlanan genelge, eski uygulamanın devam etmesi anlamını taşıyor.

Yayımlanan genelgede, Anayasa Mahkemesi 62. maddedeki düzenlemeyi iptal ettiği fakat aynı kanunun, ‘ Yaşlılık aylığından yararlanma şartları’’ başlığı altında 60 maddedeki yer alan ‘ Yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortaların çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır’ maddesi ile ilgili iptal kararı vermediği belirtildi.

2008 tarihi ile yürürlüğe girmiş olan 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile, 60 ve 62 maddenin yürürlükten kaldırıldığı vurgulandı.

5510 sayılı kanun gereğince yaşlılık aylıklarından faydalanabilmek için 4/A’lı SSK sigortalıların çalıştıkları iş yerinden ayrıldıktan sonra yazılı bir şekilde talep etmesi gerektiği belirtilen genelgede, 5510 sayılı kanun belirtilen tarihten ( 2008) sonra yaşlılık aylığı için talepte bulunmuş olan sigortalı kişilere aylık bağlanabilmesi için çalışmış oldukları işten ayrılıktan sonra dilekçe vermeleri gerektiği açıklandı.

Özetleyecek olursak; Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu iptal kararı fiilde herhangi bir değişiklik getirmeyecek. Sosyal güvenlik kurumunun 2018/ 38 sayılı genelgesine göre, yaşlılık sigortasına aylık bağlanabilmesi için SSK sigortalı kişilerin çalışmış oldukları işten bazılarını kopardıktan sonra dilekçe vermeleri gerekmektedir.

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