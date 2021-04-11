Sezonun İlk Rus Turist Kafilesi Muğla'ya Geldi! Gösteri Yapıldı

212 yolcu Rusya'nın başkenti olan Moskova'dan Azur Havayolları’na ait uçak ile havalandı. Milas Bodrum Havalimanı'na iniş yapan uçakta Rus turistler Muğla'ya geldi. Bu sezonun bölgeye gelen ilk kafilesi olmaları sebebi ile pistteki itfaiye ekipleri su takı gösterisinde bulundu.

Rusya'dan gelen ve bu sezonun ilk kafilesi olmaları sebebi ile özel olan yolcular Muğla'ya iniş yaptı ve indiklerinde havalimanında su takı gösterisi ile karşılanarak şaşırdı. Uşak'tan Muğla'ya giriş yapan turist kafilesi gerekli işlemlerin yapılması sonrasında tatil yapacakları Bodrum ilçesine gitmek üzere Havalimanı’ndan çıkış yaptım.

TAV Milas Bodrum genel müdürü olan İclal Kayaoğlu konu hakkında açıklama yaptı ve gazetecilere durum hakkında bilgi verdi. Milas Bodrum Havalimanı’nda bugün itibariyle sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladıklarını belirten Milas-Bodrum Genel Müdürü Kayaoğlu, yolcuların Havalimanı'na iniş yapması sebebiyle mutlu olduklarını belirtti.

Pandemi tedbirlerinin göz önüne alınarak hizmet verildiğini açıklayan Kayaoğlu, Milas Bodrum Havalimanı’nın “Havaalanı pandemi tedbirleri sertifikasyonu” aldığını ve bunun yanı sıra “Avrupa havacılık Emniyeti Ajansı” tarafından hazırlanan protokolü imzaladığını belirtti. Yine salgın döneminde güvenli seyahat yapılması için uluslararası havalimanları konseyi tarafından oluşturulan Havalimanı sağlık akreditasyonunu da aldık, şeklinde ifadeler kullanıldı. Yine yolcuların gelmesi ile mutlu olduğunu belirten Kayaoğlu bu sezonda dış hat uçuşlarında 2020 senesine oranla daha fazla yolcu olmasını umduklarını söyledi.

2 itfaiyeci aracının karşılıklı olarak sus sıkması işlemine su takı adı verilir ve karşılıklı olarak su sıkılması ve uçağın oluşan bu su gösterisi altından geçmesi ile seremoni tamamlanır. Bu gösterinin genel olarak havalimanına ilk kez iniş gerçekleştiren bir havayolu şirketi için, uçağın kaptan pilotu ya da hava trafik kontrolörü emekliye ayrıldığı zaman, ticari olarak ilk kez uçuş gerçekleştiren bir uçak için, önemli şahsiyetleri yada devlet adamlarını onurlandırmak adına ya da havayolu şirketinin belirli bir havaalanından son uçuşunu yaptığı zamanlarda gerçekleştiği bilinmektedir.