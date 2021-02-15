Seyir Halindeki Araç Birden Alev Aldı! 3 Dakikada Kül Oldu!

Mehmet Kaya’nın direksiyonunda oturduğu, Manisa’da seyir halinde olan hafif ticari araç bir anda alev aldı ve küle döndü. Yangın başladıktan yalnızca 3 dakika içinde küle dönen aracı itfaiye ekiplerinin hemen müdahale etmesi bile kurtaramadı. Yangını gören vatandaşlar da aracın bu kadar kısa sürede küle dönmesine şaşırdı. Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi İzmir Caddesi’nde Mehmet Kaya tarafından sürülen 35 AH 5101 plakalı Ford marka hafif ticari araç, seyir halindeyken birden alev aldı ve yanmaya başladığı görüldü. Sürücü Mehmet Kaya, kendini son anda dışarıya atabildi. Yanan araca Manisa Büyükşehir Belediyesi hemen müdahale etmesine rağmen araç 3 dakika gibi kısa bir sürede adeta kül oldu.

Manisa’daki Şehzadeler ilçesinde Utku Mahallesi İzmir Caddesinde akıl almaz bir kaza yaşandı. Mehmet Kaya’nın direksiyonda olduğu hafif ticari binek araç, seyir halindeyken bir anda alev alarak yanmaya başladı.

İtfaiye ekipleri yangın başladıktan 3 dakika sonra müdahale etmesine rağmen araç tamamen küle döndü. Yangını görüntüleyen vatandaşlar da şaşırdı.

Sürücü Mehmet Kaya kendisini güçlükle dışarıya attığı ifade etti. Aracının yangınına çok kısa süre içerisinde müdahale eden Manisa Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını hemen söndürdü fakat aracın kül olmasına engel olamadı.

Sadece 3 dakika içinde küle dönen hafif ticari aracı görüntüleyen çevredeki vatandaşlar ise, şaşkınlığını gizleyemedi. Aracın yandığını ve itfaiyenin müdahale ettiği o anlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye telefonla kaydedildi. Neyse ki yangından kimse yara almadan kurtuldu.

Vatandaşların merakla ve şaşkınlıkla videoya kaydettiği yangın aynı zamanda korkuttu. Vatandaşlar her an patlama yaşanabilir diye korktuğu için yanan arabayla arasına ciddi seviyede mesafe koydu.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇOK HIZLI GELDİ

Yangının haber verilmesinin ardından çok hızlı bir şekilde Manisa Büyük Şehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri olay yerine geldiler. Hızlıca ve profesyonelce gerekli işlemleri yaptılar. Yangını söndürdükten sonra gerekli ekiplere bilgi vererek yanan aracı teslim ettiler. Araç sahibi Mehmet Kaya üzüntüsünü kameralardan saklayamadı.