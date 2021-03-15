Sevgilisinin 3 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Katilden Kan Donduran İddia!

Kayseri'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 3 yaşında küçük çocuk dövülerek öldürüldü. 3 yaşındaki küçük Alperen Ekinci'nin ölümüne ilişkin dava devam ederken, anne Emel Öner ve sevgilisi Harun Sezer’in hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sanık Harun Sezer savcıya vermiş olduğu ifadede şu sözleri kullandı, ‘’ Alperen'i belediye tarafından yapılan betondan bir çukura Emel ile birlikte gömdük’’ ifadesini kullandı.

15 Haziran 2020 yılında meydana gelen olayda, Harun Sezer'in bir buçuk yıllık beraberlik yaşadığı Emel Öner’in oğlu 3 yaşındaki Alperen Ekinci, Harun Sezer tarafından dövülerek öldürüldü.

Katil Harun Sezer'in, daha önce de yaralama gibi suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenilirken küçük çocuğun cansız bedeni evin biraz ilerisindeki mezarlığa gömüldü. Emel Öner, kısa bir süre sonra yaşanılan durumu sevgilisi Harun Sezer'in akrabalarını anlatmaya başladı. Harun Sezer'de olaydan bir süre sonra bulunduğu yerden kaçtı. Harun Sezer'in akrabaları durumu polise ihbar etmesi üzerine Emel Öner gözaltına alınıp tutuklandı. Küçük Alperen'in cansız bedeni ise gömülmüş olduğu yerden çıkartılıp otopsi yapılarak mezarlığa defnedildi. Katil Harun Sezer, polislerin yoğun arama çalışmaları sonucunda yakalanıp mahkeme tarafından tutuklandı.

Anne Emel Öner ifadesinde, Harun Sezer ile 2018 yılında tanıştığı ve Sezer'in çok agresif tavırlar sergilediğini ifade etti. Sezer'in küçük Alperen'e durduk yere bağırıp darp etmeye başladığını ve kendisinin Alper'e neden vurduğunu sorması üzerine, Harun Sezer'in kendisini darp ederek banyoya kilitlediğini anlattı. Harun Sezer'in 10 dakika sonra banyoya gelerek banyodan çıkarttığını söyledi. Alperen'in yanına gittiğinde, Alperen'in ağzından kan geldiğini ve titrediğini gördüğünü kendisinin de almış olduğu darbeler nedeniyle bayıldığını ertesi gün uyandığında Alperen'in kafası şiş ve yüzünün tanınmaz halde gördüğünü, yaşanılan olaydan sonra korkudan kimseye anlatamadığını küçük Alperen'i soyup beze sarıp mezarlığa gömdüğünü ifadesinde anlattı.

Katil Harun Sezer ise anne Emel Öner'in vermiş olduğu ifadeyi yalanlayarak, hiçbir şekilde şiddet uygulamadığını Alperen öldüğünde orada olmadığını, Emel Öner ile birlikte Alperen'in kefenleyip belediye tarafından yapılan betondan bir çukura Emel Öner ile birlikte gömdüklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 23:53