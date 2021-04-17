Sevgilisini Darp Etti 8 Yıla Kadar Hapsi İstendi! Beraat Talebi İse Şaşırttı

Tuğba Erçakar isimli kız arkadaşını ayrılmak istemesi sebebiyle darp eden ve olayın gerçekleştiği evin sahibi olan Ceylan A.’yı da ölümle tehdit eden ve 4 ayrı suçtan toplamda 8 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Hanifi B.’nin mahkemeye sunulmuş olan savunmasında panik atağı ve anksiyete bozukluğu belirtildi ve beraati istendi.

26 yaşındaki Tuğba Erçakar 9 Aralık 2020 tarihinde İstanbul Şişli'de arkadaşı Ceylan A.’nın evindeyken erkek arkadaşı Mehmet Hanifi B.’den ayrılmak istemiş ve şiddete uğramıştı. Kaydedilen görüntülerde kendini korumaya çalıştığı görülen genç kız erkek arkadaşı tarafından pek çok kez yumruklara maruz kalmıştı. Evin güvenlik kamerasına yansıyan ve şiddete uğrayan genç kadının “sesimi duyurmak istiyorum” diyerek paylaştığı üzücü olay sosyal medyada büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Kız arkadaşını darp eden ve ev sahibini de ölümle tehdit eden Mehmet Hanifi B., korkunç olay sebebiyle 2 kez gözaltına alınmış ancak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verilmişti. Son olarak İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi ise kız arkadaşını darp eden Mehmet Hanifi B. hakkında olan yargılamanın basit yargılama usulü ile yapılmasında karar kıldı. Konudaki taraflardan dosya üzerinden beyanlarının alınması talep edildi ve Mehmet Hanifi B. de avukat Sedat Çakar aracılığı ile dosyasına savunmasını sunmuş oldu.

Sunulan savunma dilekçesinde 26 yaşındaki Hatice Tuğba Erçakar’a kasten yaralama haricinde diğer suçların hiçbirinin kabul edilmediği açıklandı. Avukat, müvekkili hakkında kamera kaydından da görüleceği üzere Mehmet Hanifi B.’nin olay sırasında akıl sağlığı ve dengesinin yerinde olmadığının açıkça görüldüğü ve müvekkilinin yaşanan olayları hatırlamayıp pişmanlık duyduğu açıklandı. Müvekkili ile ilgili olarak psikolojik olarak rahatsızdır şeklinde açıklamalarda bulunan Avukat Sedat Çakar, Mehmet Hanifi B.’nin anksiyete bozukluğu ve panik atak hastalığı olup bu hususlarla ilgili olarak reçete ve belgeleri sunduklarını belirtti.