Sevgilisine Çatal Fırlattıktan Sonra Şiddet Uyguladı

Muğla Marmaris’te yaşanan olay şok görüntülere sebep oldu. Sosyal medyada büyük yer tutan görüntüde Engin C. isimli 33 yaşındaki saldırganın kız arkadaşına ilk olarak çatal fırlatması ardından darp etmesi ülke genelinde büyük tepki topladı. 20 yaşındaki Beste Ö.’nün suçlu tarafından şiddet görmesi kayıt altına alındı.

33 yaşında kadına şiddet suçu bulunan Engin C.’nin bir spor salonunda eğitmen olarak çalıştığı öğrenildi. Kız arkadaşı Beste Ö.’yü darp eden spor hocasının daha önce de kız arkadaşı tarafından şikayet edildiği öğrenildi. Sosyal medyada büyük tepkilere sebep olan görüntüler hakkında suçlu Engin C. açıklamalarda bulundu. Kız arkadaşını darp etme sebebi olarak Beste Ö.’nün yemek yediği sırada üstüne tuzluk, bardak fırlatıp küfür ettiğini belirtti. Kendisinin haklı olduğunu düşündüğü için sevgilisinin şikayet etmediğini, bir yıl beraber çalıştıktan sonra ise ayrılma kararı aldığında Beste Ö.’nün linç girişiminde bulunduğunu açıkladı. Kadına şiddet suçu bulunan Engin C. isimli spor hocası, herkes neyin ne olduğunu görsün, dedi.

İddialara göre, üç yıllık bir beraberlikleri olan Beste ve Engin çifti, sosyal medyaya düşen görüntülerde gündem haline geldi. Kayıt altına alınan kadına şiddet görüntülerinde 33 yaşındaki spor hocasının 20 yaşındaki kız arkadaşına önce çatal fırlattığı sonrasında ise darp edip bağırdığı görüldü. Kayıt altına alınan görüntülerde dikkat çeken bir diğer nokta ise 20 yaşındaki Beste Ö.’nün erkek arkadaşı tarafından darp edilirken kendini korumaya çalışması oldu.

Yaşanan şiddet anları ardından Beste Ö.’nün 4 Aralık tarihinde savcılığa gittiği öğrenildi. Daha önce de uzaklaştırılma cezası alan ve 3 günlük bir hapis cezasına çarptırılan Engin C. isimli suçlunun defterinin kabarık olduğu öğrenildi.

Buna karşılık, kız arkadaşına şiddet uygulayan Engin C.’nin iddiaları reddettiği ve haklarını arayacağını söylediği belirtildi.