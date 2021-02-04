Sevgililer Gününde Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı? 14 Şubat Sokağa Çıkma Yasağı

Tüm dünyada etkisi devam eden salgın süreci kısıtlamaları da beraberinde getiriyor. Hafta sonları sokağa çıkma yasağı devam ederken bu kısıtlamanın 14 Şubat Sevgililer Günü için de geçerli olup olmadığı merak ediliyor. Pazar gününe denk gelen 14 Şubat tarihinde alınacak tedbirler vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Sevgililer Günü’nde sokağa çıkma yasağı var mı? Gündemde yer tutan önemli sorunun yanıtı hakkında detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. Tüm Türkiye’nin merak ettiği sorunun cevabı geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere “Sevgililer Günü” ile ilgili ek genelge gönderimi yapıldığı öğrenildi. 12- 13- 14 Şubat tarihlerini kapsayan genelgede yeni bilgilere ulaşıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen ek genelgede Sevgililer Günü’nde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağına dair yeni gelişmeler bulunuyor. 12 ile 14 Şubat arasındaki tarihleri kapsayan yazılı açıklamada merak edilen soruya cevap verildi. Bakanlık tarafından gönderilen genelgeye göre çiçek satımı yapan iş yerleri belirlenen saatler arasında açık olup hizmet gerçekleştirebilecektir. 12 Şubat 2021 tarihinde saat 20.00’da başlayıp gece saat 00.00’a kadar evlere servis yapılabileceği haberi öğrenildi. 13-14 Şubat tarihlerinde ise sabah saat 10.00 ile 17.00 arasında iş yerinden evlere servis yapılabilecek. 17.00 ile 00.00 arasında bulunan saatlerde ise yalnızca evlere servisin geçerli olacağı haberine ulaşıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede Korona virüs sebebi ile uygulanan sokağa çıkma yasağının 14 Şubat tarihinde de geçerli olacağı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Halkın sağlığını korumaya yönelik olan tedbirlerin Sevgililer Günü de dahil olmak üzere devam edeceği haberi vatandaşa bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 18:04