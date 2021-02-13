Sevgililer gününde kuyumcular ve çiçekçiler açık mı?

Bu yıl 14 Şubat sevgililer günü pazar gününe denk gelmektedir. Haftaiçi koşturmacasından hediye almayı unutan binlerce kişi haftasonu kuyumcular ve çiçekçiler açık mı yoksa kapalı mı sorusunun cevabını merak ediyorlar. Son dönemlerde düşen altın fiyatları ve büyük markalar tarafından düzenlenen sevgililer günü kampanyalarıyla vatandaşlarımız mücevherlere yoğun ilgi gösterdi. Altın ve pırtanta takılar sevgililer gününün vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Kuyumcular tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşlarımız bu yıl pandemiye rağmen mücevher alımlarını devam ettirdi. Sevgililer günü için en çok tercih edilen hediyeler arasında ise tek taş yüzükler ve kolyeler yer aldı. Hediye almayı unutan vatandaşlarımız ise haftasonu altın alabileceği yerleri merak ediyorlar.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE KUYUMCULAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle birlikte kuyumcular da muafiyetten yararlanmak için umutluydular ancak beklenen olmadı. Kuyumcular için herhagi bir muafiyet getirilmedi. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle 14 Şubat Pazar sevgililer gününde kuyumcular kapalı olacak. Hediye almak isteyen vatandaşlarımız haftasonu sonu açık bir kuyumcu bulamayacaklar. Kuyumcular sevgililer gününe özel bir çok kampanya düzenlemişti. 500 liradan başlayan tek taş yüzük fırsatlarıyla mücevher alımlarında birçok cazip kampanya düzenlendi. Eşlerini ve sevgililerini mutlu etmek isteyen binlerce kişi bu haftaiçinde kuyumcuların yolunu tuttu. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ne yazık ki 14 Şubat Pazar günü kuyumcular kapalı olacaklar.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle çiçekçilerin yüzü güldü. Yapılan açıklamaya göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis,13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek. Böylece hediye almayı unutan vatandaşlarımız en azından eşlerine haftasonu çiçek alabilme imkanına sahip olacaklar. Bu noktada, sipariş saatlerine dikkat ederek sipariş vermeniz büyük fayda sağlaycaktır.

14 Şubat pazar günü koronavirüs tedbirlerine takılan sevgililer günü, sokağa çıkma yasağı nedeniyle alışılmışın dışında gerçekleşecek. Hediye almayı unutan kişiler için ise haftasonu neredeyse çiçek dışında hiçbir seçenek bulunmamaktadır.