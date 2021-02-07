Sevgililer Gününde Büyük Deprem Bekleniyor Dikkat! Büyük Deprem Yaklaşıyor Mu?

2021 yılı itibariyle sismik hareketlerde ciddi bir artış gözlemleniyor. Dün Ege Denizi'nde meydana gelen 4.2 şiddetindeki deprem İzmir'den hissedilmişti. Öte yandan dünyanın bir diğer ucunda Filipinler ise 6,3 şiddetindeki depremle sallandı. Uzmanlar 2021 yılında fay hatlarında hareketliliğin arttığını belirtiyorlar. Kandilli Rasathanesi tarafıdan paylaşılan anlık deprem bilgilerine göre 7 Şubat Pazar (bugün) itibariyle Ege Denizi'nde 10'dan fazla deprem gerçekleşti. Yaşanan küçük depremler büyük bir depremin habercisi olarak yorumlandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün itibariyle Ege Denizi, Manisa, İzmir, Muğla, Çanakale, Gemlik Körfezi bölgelerinde küçük depremler meydana geldi. Özellikle Ege Denizi bölgesinde ciddi bir hareketlilik bulunmakta. Uzmanlar Ay, Güneş, Merkür ve Dünya'nın hizalanmalarına bağlı olarak 2021 Şubat ayında dikkatli olunması gerektiği belirtti.

14 ŞUBAT 2021 DEPREMİ

Uzmanlar Ay, Güneş ve Dünya konumlarının sismik hareketlere etkisiyle 14 Şubat - 15 Şubat tarihinde büyük bir deprem olabileceğini ifade etti. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle 14 Şubat Pazar günü evlerinde olacak vatandaşlarımıza dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Özellikle hareketliliğin arttığı Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde bulunan vatandaşlarımız bu tarihlerde oldukça dikkatli olmalılar.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre büyük deprem beklentisi sadece Türkiye için geçerli değil. Dünya genelinde de büyük deprem beklentileri devam ediyor. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinde 6.0 ve 7.0 üzerinde depremler gözlemlenebilir. Filipinlerde dün yaşanan 6.3 büyüklüğündeki deprem uzmanları haklı çıkarttı.

Yıllardır beklenen büyük İstanbul depremi içinde uzmanlar uyarılarını yineliyorlar. Paylaşılan raporlara göre İstanbul'da ki konutların yüzde 30'u depreme dayanıksız. Vatandaşlarımızın doğal afetler konusunda bilinçli olması ve olası bir deprem anında bilinçli olarak hareket etmesi gerekmektedir. AFAD ise paylaştığı bilgilendirme metniyle deprem anında vatandaşlarımızın yapması gerekenleri şu şekilde özetledi:

Deprem anında sabitlenmiş raf, dolap ve pencerelerden uzak durunuz.

Koruma sağlayabilecek sağlam malzemeden yapılmış sandalye, masa, koltuk gibi eşyaların yanında hayat üçgeni oluşturunuz.

İki elinizle başınızı koruyarak güvenli bir bölgede diz üstü çökün ve başınızı koruyacak şekilde kapanın düşmemek için ise sabit bir yere tutunun.

Deprem anında kesinlik asansör kullanmayınız, çakmak kibrit ve elektrik düğmelerinden uzak durunuz.

Deprem sonrasında elektrik, gaz gibi enerji kaynaklarının vanalarını kapatınız.

Pencere ve camdan yapılmış tüm eşyalardan uzak durunuz.